Narin'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Anne, ağabey, amca da gelmeyene kadar buradayım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Narin'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Anne, ağabey, amca da gelmeyene kadar buradayım

Haberin Videosunu İzleyin
Narin\'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Anne, ağabey, amca da gelmeyene kadar buradayım
02.10.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Narin\'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Anne, ağabey, amca da gelmeyene kadar buradayım
Haber Videosu

Narin Güran cinayetiyle ilgili 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklu bulunan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, tahliye edildikten sonra Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Narin'in mezarının başında sinir krizi geçiren Birsen Güran, gözyaşları içinde "Bize acımızı yaşatmadılar. Anne de, ağabey de, amca da gelmeyene kadar burada oturuyorum, kalkmayacağım. Bir sene okulum boşuna gitti." dedi.

Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklu bulunan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, tahliyelerinin ardından cezaevinden çıkıp Tavşantepe köyüne gelerek Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 3 TAHLİYE

Narin Güran cinayetinin ardından "suçluyu kayırma" nedeni ile tutuklanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran için tahliye kararı çıktı. Güran'lar, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, yakınları tarafından karşılandı. Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran, daha sonra Tavşantepe köyüne geçerek Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.

Narin'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Bize acımızı yaşatmadılar

"BİZE ACIMIZI YAŞATMADILAR"

Birsen Güran, Narin'in mezarı başında sinir krizi geçirdi. Birsen Güran, "Bize acımızı yaşatmadılar. Anne de, ağabey de, amca da gelmeyene kadar burada oturuyorum, kalkmayacağım. Bir sene okulum boşuna gitti." dedi.

Narin'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Bize acımızı yaşatmadılar

Ailenin avukatı Mustafa Demir yaptığı açıklamada, "Daha önce Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'suçluyu kayırma' suçundan 15 kişi yargılanıyordu. 6'sı tutukluydu 3 tahliye oldu, 3 kişi kalmıştı Güran soyisimli. Biz hükmü istinaf etmiştik. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi bugün tahliyelerine karar verdi. Karar bozulmuş aksi halde bu karar gerçekleşmezdi. Amacımız olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in katilinin hak ettiği cezayı almasıdır. Yargıtay'dan da benzer karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Narin'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Anne, ağabey, amca da gelmeyene kadar buradayım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köy meydanında iki arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü Köy meydanında iki arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Elon Musk serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu Elon Musk serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu
Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul’da sokağa döküldü Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul'da sokağa döküldü
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor
İsrail’in Sumud Filosu’ndaki tekneye baskın anı kamerada İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada
Beyaz Köşk’ü satın alan kişi belli oldu Beyaz Köşk'ü satın alan kişi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
Veda konuşmasıyla şaşkınlık yaratan Özcan Deniz’den gizemli mesaj Veda konuşmasıyla şaşkınlık yaratan Özcan Deniz'den gizemli mesaj
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

00:19
Menajer Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verildi
Menajer Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verildi
00:06
Çılgın Türkler geri döndü: Avrupa’da 3’te 3
Çılgın Türkler geri döndü: Avrupa'da 3'te 3
23:50
Samsunspor’dan 27 yıl sonra tarihi galibiyet
Samsunspor'dan 27 yıl sonra tarihi galibiyet
23:01
Dışişleri’nden Sumud Filosu’ndaki Türklerle ilgili açıklama
Dışişleri'nden Sumud Filosu'ndaki Türklerle ilgili açıklama
22:44
Kayseri’de çifte cinayet: Karı koca cami çıkışında evlerinin önünde öldürüldü
Kayseri'de çifte cinayet: Karı koca cami çıkışında evlerinin önünde öldürüldü
22:28
Tedesco, isim vermeden Mourinho’yu eleştirdi
Tedesco, isim vermeden Mourinho'yu eleştirdi
21:37
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Fenerbahçe 3 puana ulaştı
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Fenerbahçe 3 puana ulaştı
21:36
Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerine kayyum atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı
20:28
Sumud Filosu’nda alıkonulan İkbal Gürpınar’ın oğlundan açıklama var
Sumud Filosu'nda alıkonulan İkbal Gürpınar'ın oğlundan açıklama var
20:28
KYK yurdunda facianın eşiğinden dönüldü Genç kız, tek başına bindiği asansörde dehşeti yaşadı
KYK yurdunda facianın eşiğinden dönüldü! Genç kız, tek başına bindiği asansörde dehşeti yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2025 01:13:00. #7.13#
SON DAKİKA: Narin'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Anne, ağabey, amca da gelmeyene kadar buradayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.