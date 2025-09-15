\'Hakkımı haram ediyorum\' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti

CHP İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP yöneticilerine yönelik sarf ettiği "Hakkımı helal etmiyorum" sözlerine ilişkin "Biraz sitemdi. Abi kardeş ilişkisi içinde olur. Bitti gitti" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

GÜRSEL TEKİN'DEN KURULTAY YORUMU

CHP'nin Sarıyer'deki binasından ayrılırken gazetecilere konuşan Gürsel Tekin, "Partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABİ KARDEŞ İLİŞKİSİ İÇİNDE OLUR, BİTTİ GİTTİ"

Tekin, "Hepsine hakkımı haram ediyorum" cümlesinin hatırlatılması üzerine ise, "Onu dün söyledim bitti. Rahmetli Demirel'in dediği gibi 'Dün dünde kaldı'. Biz bu abi kardeş ilişkisi içerisinde ben tabii ki haklı olarak benim ve arkadaşlarımın partideki emeğini herkes bilir. Bizim hakkımızın, hukukumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Biraz sitem de bir abi kardeş ilişkisi içinde olur. Bitti gitti" dedi.

"ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Yaptıkları çalışmalara da değinen Tekin, "Çok şeyler yapıyoruz. Çok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sorunları yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlar da çalışmaya devam ediyor. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİİLEN MERKEZİMİZ BURASI"

İstanbul İl Kongresi sürecine ilişkin de konuşan Tekin, "Bunlar bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o bakacağız. İnşallah sorunsuz sıkıntısız meseleleri bitireceğiz" diye konuştu.

Halk Tv ve Sözcü Tv'ye seslenerek kendisini yayına çıkarma talebinde bulunan Tekin, "Ağlattınız ablamla ilgili benim içimde dert oldu. Sizden rica ederim. Burası hukuken İstanbul İl binası. Ama yarın değişecekse sorun yok. Şu anda genel başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası" dedi.