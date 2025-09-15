'Hakkımı haram ediyorum' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

'Hakkımı haram ediyorum' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti

Haberin Videosunu İzleyin
\'Hakkımı haram ediyorum\' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti
15.09.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'Hakkımı haram ediyorum\' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti
Haber Videosu

CHP İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 38. Olağan Kurultay iptali davasıyla ilgili "Mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz gün CHP yöneticilerine yönelik sarf ettiği "Hakkımı helal etmiyorum" sözlerine ilişkin ise Tekin, "Biraz sitemdi. Abi kardeş ilişkisi içinde olur. Bitti gitti" dedi.

CHP İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP yöneticilerine yönelik sarf ettiği "Hakkımı helal etmiyorum" sözlerine ilişkin "Biraz sitemdi. Abi kardeş ilişkisi içinde olur. Bitti gitti" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

GÜRSEL TEKİN'DEN KURULTAY YORUMU

CHP'nin Sarıyer'deki binasından ayrılırken gazetecilere konuşan Gürsel Tekin, "Partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABİ KARDEŞ İLİŞKİSİ İÇİNDE OLUR, BİTTİ GİTTİ"

Tekin, "Hepsine hakkımı haram ediyorum" cümlesinin hatırlatılması üzerine ise, "Onu dün söyledim bitti. Rahmetli Demirel'in dediği gibi 'Dün dünde kaldı'. Biz bu abi kardeş ilişkisi içerisinde ben tabii ki haklı olarak benim ve arkadaşlarımın partideki emeğini herkes bilir. Bizim hakkımızın, hukukumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Biraz sitem de bir abi kardeş ilişkisi içinde olur. Bitti gitti" dedi.

"ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Yaptıkları çalışmalara da değinen Tekin, "Çok şeyler yapıyoruz. Çok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sorunları yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlar da çalışmaya devam ediyor. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİİLEN MERKEZİMİZ BURASI"

İstanbul İl Kongresi sürecine ilişkin de konuşan Tekin, "Bunlar bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o bakacağız. İnşallah sorunsuz sıkıntısız meseleleri bitireceğiz" diye konuştu.

Halk Tv ve Sözcü Tv'ye seslenerek kendisini yayına çıkarma talebinde bulunan Tekin, "Ağlattınız ablamla ilgili benim içimde dert oldu. Sizden rica ederim. Burası hukuken İstanbul İl binası. Ama yarın değişecekse sorun yok. Şu anda genel başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gürsel Tekin, istanbul, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Kayyum, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Hakkımı haram ediyorum' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz ölüm Çöp atmak isterken canından oldu Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Savic’ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti
Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor
Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm
Olaylı derbiye Trabzon Belediye Başkan’ı da dahil oldu: Şike hala sürüyor Olaylı derbiye Trabzon Belediye Başkan'ı da dahil oldu: Şike hala sürüyor
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu
Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90’ı aştı Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştıktan sonra devrildi 20 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştıktan sonra devrildi! 20 yaralı
Fatih Tekke maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin Fatih Tekke maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin

17:15
İslam İşbirliği Teşkilatı’nin toplandığı gün ABD’den İsrail’e destek sözü
İslam İşbirliği Teşkilatı'nin toplandığı gün ABD'den İsrail'e destek sözü
16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’daki zirvede dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki zirvede dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı
16:27
İstanbul’da ulaşıma yapılan zam, Marmaray ve U logolu metrolarda geçerli olmayacak
İstanbul'da ulaşıma yapılan zam, Marmaray ve U logolu metrolarda geçerli olmayacak
16:21
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia
16:12
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı Herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketliyor
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
16:09
İntihar girişimiyle gündeme gelen Ufuk Özkan’dan yeni haber geldi
İntihar girişimiyle gündeme gelen Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi
15:48
Ayakta durmakta bile zorlandı Ergin Ataman’ın zor anları
Ayakta durmakta bile zorlandı! Ergin Ataman'ın zor anları
15:48
CHP’den “erteleme“ kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil
CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil
15:45
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü
15:30
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında
14:38
İntihar mı etti Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 18:21:21. #7.13#
SON DAKİKA: 'Hakkımı haram ediyorum' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.