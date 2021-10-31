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Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor - Son Dakika

Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor

31.10.2021 15:59
Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un adının yaşayacağı kütüphane Ayvalık Belediyesi tarafından Cunda (Alibey) Adası'nda hizmete açıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un adının yaşayacağı kütüphane Ayvalık Belediyesi tarafından Cunda (Alibey) Adası'nda hizmete açıldı.

Açılışa CHP Balıkesir milletvekilleri Ensar Aytekin, Fikret Şahin, Giresun milletvekili Necati Tığlı, İzmir milletvekili Atilla Sertel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Balıkesir İl başkanı Serkan Sarı, Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin Şalmanlı, belediye meclis üyeleri, Bekir Coşkun dostları ve Ayvalıklı vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi, eşi Andree Coşkun, yazarlar Fatih Portakal, Atilla Köprülüoğlu, Korcan Karar, Ümit Zileli, Gökmen Ulu, Metin Uca ve Atilla Sertel, Bekir Coşkun'un "Sevgiliye" ve "Dövlet" kitaplarını okurlara imzaladı. Açılışta ressam Hasan Rastgeldi'nin Bekir Coşkun'un yazılarından yola çıkarak yaptığı resim sergisinin açılışı büyük ilgi çekti. Sözcü gazetesi yazarı Gökmen Ulu'nun seslendirdiği ve Andree Coşkun'un yapımını üstlendiği belgesellerin izlendiği sıralarda salonda duygusal anlar yaşandı ve çok kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Sanatçı Aykut Yılmaz, usta yazarın çok sevdiği "Ben Yoruldum Hayat" isimli şarkısını açılışa katılan konuklar ile birlikte söyledi.

Andree Coşkun, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e Bekir Coşkun'un hayalini gerçekleştirdiği için teşekkür etti. Andree Coşkun, "Çünkü bu kütüphane gerçekten bir hayaldi. Bekir'in hayatta sahip olmak istediği ve hayalini kurduğu bu kütüphane onu kaybetmemizin üzerinden henüz bir sene geçmişken bugün gerçek oldu. Bu kütüphaneyi birlikte açıyoruz ve birlikte yaşatacağız. Bekir gençler, çocuklar, kadınlar; herkes okusun, düşünsün, sorgulasın isterdi. Okusun ki, Atatürk'ü, laik cumhuriyeti, özgürlüğü anlasın, sindirsin ve daha aydınlık bir ülkede mutlu, özgür yaşasın. Hayatı boyunca yazılarında sade bir dille bunu anlatmaya çalıştı. Tabii ki bunu gerçekleştirmek kolay olmadı. Kütüphanenin yapılması sırasında desteğiyle hep yanımda olan Hikmet Bakır'a, bu kütüphaneyi zenginleştiren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Burası hepimizin ve böyle de kalacak" diye konuştu.

"Bekir Coşkun Ayvalık sevdalısıydı"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de konuşmasında, Bekir Coşkun'un bir Ayvalık sevdalısı olduğunu, yaz aylarını değerli eşi Andree Coşkun ve sevgili köpekleriyle birlikte Cunda'daki evlerinde geçirdiğini, kaybından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Rahmetli Bekir Coşkun'un yaşamını yitirmeden önce Ayvalık Belediyesi işbirliğinde; kitaplarını ve ödüllerini bağışlayacağı bir kütüphane kurma hayalinin olduğunu değerli eşi Andree Hanım'dan öğrendiğini, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için görüşmeyi çok arzu ettiğini öğrendiğinde yüreğinin burkulduğunu anlattı.

Bu buluşmanın ne yazık ki vefatı nedeniyle gerçekleşemediğini dile getiren Başkan Ergin şöyle konuştu:

"Ama inanıyorum ki bizi, yüzünden hiç eksik olmayan tebessümüyle mutlaka izliyordur. En büyük hayalinin gerçekleşmesinin onun kadar Bekir Coşkun dostlarını da çok mutlu ettiğine inanıyorum. Ömrü bu kütüphanenin açılışını görmeye yetmedi. Bekir Coşkun'u kaybettik ama en büyük hayali gerçeğe dönüştü. O nedenle Bekir Coşkun Kütüphanesi'nin kurulmasına öncülük eden belediyemiz meclis üyelerine, bize kitaplarını ve değerli eşyalarını bağışlayan Andree Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Bekir Coşkun'un adı, çok sevdiği kitapları ve meslek yaşamında kullandığı eşyalarıyla birlikte, yine çok sevdiği Cunda'da yaşayacak. Türkiye'nin aydın ve yurtsever insanlarının sevgilisi Bekir Coşkun, Ayvalıklıların gönlünde ayrı bir yer edindi. Vefalı Ayvalık halkı onu hiç unutmayacağını gösterdi. Adı sonsuza kadar yaşayacak. Ahmet Tüfekçi başkanımızın döneminde restore edilen Rumlardan kalma tarihi yapıyı yeniden düzenlendik. Dış cephesi ve bahçesi olduğu gibi korunan, içi uzmanlar tarafından modernize edilen belediyeye ait yapının alt katı kültür salonu, üst katı ise Bekir Coşkun Kütüphanesi olarak yediden yetmiş yediye kitap sevdalılarına hizmet vermeye devam edecek. Andree Coşkun, Bekir Coşkun büstünü bir süre sonra kütüphaneye armağan edecek. Ayrıca, haberlere, yazılara, öykülere ve hatta filmlere konu olan, veteriner kliniklerine, parklara adı verilen, yediden yetmişe hemen herkesin tanıdığı Pako isimli köpeğin bir heykelini de kütüphane bahçesinde sergilenmek üzere armağan etti. Bekir Coşkun Kütüphanesi, sadece Ayvalık halkına değil, ülkemize kazandırılmış en büyük hediye, en büyük hazine, en büyük bilgi kaynağı hepimize hayırlı olsun." - BALIKESİR

Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor
Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor
Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor
Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor
Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor
Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor
Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor

Sözcü Gazetesi, Bekir Coşkun, Balıkesir, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bekir Coşkun Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor - Son Dakika


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