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Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı - Son Dakika

Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı

06.10.2021 20:26

Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı Kent meydanına kazma vuruluyor Başkan Posbıyık, "Ereğli'de cami sorunu çözüldü" Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis toplantısında Kent Meydanı çalışmalarının başlayarak önümüzdeki günlerde...

Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı

Kent meydanına kazma vuruluyor

Başkan Posbıyık, "Ereğli'de cami sorunu çözüldü"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis toplantısında Kent Meydanı çalışmalarının başlayarak önümüzdeki günlerde hafriyat işlerinin yapılacağını açıkladı. Cami yeri sorununun aşıldığını söyleyen Başkan Posbıyık, "Sahile, denizin üzerine cami ısrarımızdan vazgeçtik. Bakanlık düzeyinde yaptığımız görüşmeler sonrası yapılacak yer için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonu'nda yapıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Başkan Posbıyık, projeler, iddialar ve çalışmalar ile ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye İtfaiyeciler Birliği'ne ilk defa Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü'nün seçildiğini aktararak, itfaiyecilerin bu yıl çok mücadele verdiklerini vurgulayan Başkan Posbıyık, projelerle ilgili kısa bilgiler verdi. Posbıyık açıklamasında, "İçme suyumuzda çok yağmur yağdığından dolayı, bir takım kokular olmaya başladı. Çökme olduğundan su azaldığından ozon tesisi için Devlet Su İşleri'nden, Ankara'ya gittiğim zaman benim bütün işlerimi yapıyorlar. Halil Posbıyık gelmiş diyorlar. Bana iltifatta bulunuyorlar, çok başarılı belediye başkanısın diye. Beni Zonguldak'ta İktidar Milletvekilleri boğmaya çalışıyor, boğamazlar ki durmadan para geliyor. Kaç tane makina alıyorum nereden geliyor bu paralar? Hükümet gönderiyor. Ozon Tesisi ihaleye çıktı, yakında başlıyor, 5 milyon TL'lik bir tesis. Allah razı olsun Devlet Su İşleri'nden. Zonguldak'ta en büyük hayvan rehabilitasyon merkezi bizde var. Bununla yetinmiyoruz, 60 dönümlük bir yer orada röntgen cihazları, ultrason cihazları, hayvanların ameliyatları olmak üzere günümüzün teknolojisine göre son derece modern bir yer kuruyoruz.

Organize Sanayi Bölgesi'nde su hatlarını ekip olarak biz yapıyoruz. 4 kilometresini yaptık, 2 kilometresi kaldı.

Atatürk Kültür Merkezi boyasına varıncaya kadar bitmiş durumda. AKM'nin sinema salonunu akustiği iyi olmadığı için yapamadık. Pandemi koşulları kalktığı an açılış yapabilirim, çünkü salonun kapısı dışarı açılıyor. Diğer bölümleri de açabiliriz, projeleri de yaptırdık. Yaklaşık 2 buçuk Milyon TL'ye mal olacak. Sadece Avrupa'dan siparişle yaptırılan kar küreme aracının siparişini verdik. 5 ay evvel verdik siparişi, Haziran ayında gelecek. Bu kış kendi imkanlarımızla karda çalışacağız. Yeni bir kreş projemiz var, bitmek üzere. Çok muhteşem bir kreş olacak." Dedi.

Posbıyık, "Bitmeyen aşk Ereğli - Devrek yolu"

Ereğli - Devrek yolu ile ilgili çağrıda bulunan Başkan Posbıyık, ticaret hacminin gelişeceğini ifade etti. Devrek'i özlediğini söyleyen Posbıyık şunları söyledi:

"Geçen Devrekliler günü vardı, Devrek Belediye Başkanı "ben de Ereğli'yi özlüyorum kısa yoldan gelmek istiyorum" dedi. Devrek'e kısa yoldan gitmek istiyorum, köfte yemek istiyorum. Ticaret artacak, onlar denize gelecek. Biz Ankara'ya daha kısa yoldan gideceğiz. Allah rızası için yapın burayı. Bayburt Grup dağları deviriyor, her tarafa para yağıyor. Buraya yok. Devrek'in ve Ereğli'nin kabahati ne? Para lazımsa ben kampanya yaparım."

Çevre yolu ilgili, proje üzerinde detaylı anlatım sunan Başkan Posbıyık, "Ereğli'ye ne yaparsam yapayım, eğer çevre yolunu yapmadıkları takdirde Ereğli'nin trafiği düzelmez. Projesi bitti, Devlet Hastanesi kavşağından Zonguldak'tan gelen tırlar, otobüsler, kamyonlar, taksiler, İstanbul - Ankara'ya gidenlerin hepsi de OSB'den geçerek Pidos'tan Alaplı'ya çıkacaklar. Benim Kepez yolumu greyderler, otobüsler, tırlar işgal etmeyecek. Kepez'de ölümlü kazalar oluyor." Dedi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kent Meydanı çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacakları müjdesini verirken, yapılması düşünülen cami yeri sorununun da çözüldüğünü açıkladı. Posbıyık şunları söyledi:

"Kent meydanı ve cami meselemiz var. 20 gün evvel Milli Emlak Genel Müdürü beni aradı. O yeri dedi, daha evvel size devretmiştik dedi, şimdi orayı bize devredin oraya cami yapalım dedi. Devlete olan vergi borcunu silelim dedi. Efendim olmayan bir şeyi silemezsiniz ki dedim, devlete borcum yok, sigortaya borcum yok, işçiye memura borcum yok. Çokta param var dedim. İnanmıyorum dedi. Vergiye borcu olmayan belediye mi var dedi, inanmıyorsanız hesapları açar bakarsınız dedim. Orada bir yalanınız var, CHP heyeti mahkemeye verdi cami yapılamaz dedim. Allah Allah ondan da haberim yok dedi.

Çok saygı duyduğum Çevre Bakanımız, önemli bir bürokratımız vasıtasıyla haber gönderdi. Halil ile aran iyi dedi, onunla konuş bize yardımcı olsun dedi. Emriniz olur dedik, biz camiye karşı değiliz öyle gösterdiler dedik. Başka hangi projeleriniz var dediler. Hayran kaldılar, zaten oraya cami olmaz dediler. Hükümet Konağı binası var, kent meydanı olacak yer dediler, bizimle tanıştıklarına çok memnun olduklarını, olayı yanlış anlatıldığını söylediler. İl Çevre Müdürlüğü'nden aradılar, askeri lojmanların drone ile çekilmiş fotoğraflarını istediler, herhalde oraya yöneliyor diye hissettik. Cami meselesi halledilmiştir. Sahile de cami yapmıyoruz. Onlar bir yer belirleyecekler, her türlü yardım ve desteği vermeye hazırız. Özellikle müjdeyi vereyim, önümüzdeki günlerde kent meydanına temeli kazmaya başlıyoruz. İsmini açıklanmasını istemediği bir iş insanı 4 katlı kent meydanı yapacaktı. Fakat son fiyat artışlarından dolayı benim param 2 katına yetişiyor dedi. 2 katını belediyemiz yapacak. Hafriyat döküm yerleri hazırlandı. Oradaki gişeleri başka yere alıyoruz, hazırlıklar başladı. Çok yakın zamanda hafriyat çalışmalarına başlayacağız. O bölgede bir kargaşa olacak, araba park yerleri olacak, halk otobüslerinde sıkıntı olacak. Ama sıkıntı çekmeden refaha ulaşmak mümkün değil."

Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı
Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı
Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı
Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı

Halil Posbıyık, Zonguldak, Ankara, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Posbıyık, Ereğli'de yapılacak çalışmaları tek tek anlattı - Son Dakika


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