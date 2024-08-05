İzmir'de Hakkari Belediyesine kayyum atanması protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Hakkari Belediyesine kayyum atanması protesto edildi

Geniş Video İzle

İzmir'de, Hakkari Belediyesine kayyum atanması protesto edildi. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, 'Biz bütün demokrasi güçleriyle sonuna kadar mücadele etmeye ve Hakkari halkının iradesi teslim edilinceye kadar, onun mücadelesini yapmaya devam edeceğiz' dedi. DEM Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Hakkari Belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanarak belediyeye kayyum atanması İzmir'de protesto edildi.

05.08.2024 21:01  Güncelleme: 01:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'de, Hakkari Belediyesine kayyum atanması protesto edildi. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Biz bütün demokrasi güçleriyle sonuna kadar mücadele etmeye ve Hakkari halkının iradesi teslim edilinceye kadar, onun mücadelesini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

DEM Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Hakkari Belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanarak belediyeye kayyum atanması İzmir'de protesto edildi. Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ÖSYM binası önünde toplanan DEM Parti, TİP, EMEP üyeleri "Kayyum darbedir. Belediyeler bizimdir, gasp edemezsiniz. Kayyuma karşı nöbetteyiz" yazılı pankart açarak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü. Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Hepimiz kayyum karşısında ve özellikle insanlarımızın, yurttaşlarımızın, Kürt halkının kendi kültürleriyle kendi kimlikleriyle, kendi adaylarıyla, yürüttüğü çalışmalara, sabote etmek isteyen zihniyet karşısında duralım" diye konuştu.

"Adalet arayışımız ve mücadelemiz devam ediyor"

Hakkari Belediyesi'ne 2 ay önce kayyum atandığını belirten Akın, "Kayyum karşısında adalet çalışmalarımız, mücadelemiz devam ediyor. Türkiye'nin her tarafında etkinliklerimiz devam ettiği gibi aynı zamanda Batman'dan Hakkari'ye kadar yaklaşık 7 gün kesintisiz bir şekilde adalet yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Biz buna 'darbe' diyorduk. Hakkari halkıyla sınırlı olmayan, bir anayasayı ortadan kaldıran darbe girişimi karşısında bütün Türkiye halkı duyarlı olmalı. Hakkari halkıyla birlikte olmalı. Seçimden 2 ay sonra Hakkari halkının hakkını gasp etmek demek seçimi ortadan kaldırmak demektir. Yurttaşlık hakkını ortadan kaldırmak demektir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bugün Hakkari'ye yapılan yarın herkese yapılabilir. Bu nedenle o günden bu güne yürüttüğümüz hak arayışımız, adalet arayışımız ve mücadelemiz devam ediyor. Bütün emek ve demokrasi güçlerinin bu konudaki dayanışması çok kıymetli. Biz mecliste bu tartışmaları yaptığımızda bütün partiler, özellikle muhalefet partileri kayyuma karşı itirazlarını ilk kez bu kadar somut söylediler. Sadece iktidarın ortağı olan MHP ve aynı zamanda AKP bu konuda kayyumu savundu" ifadelerini kullandı.

Akın, Hüseyin Çelik'in sözlerini hatırlattı

Sözlerini AK Parti'nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in açıklamaları üzerinden sürdüren Akın, "Şu anda bu mevcut rejimin temsilcisi olan AKP'nin daha önceki başkan yardımcısı 'artık bu işin çivisi çıktı, cinnet geçiriyor bu  iktidar' demeye başladı. Kim diyor bunu? Daha önceki AKP Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Çelik. Neden diyor? Şu anda insanlarımızın halay çekerken gözaltına alınması yetmiyormuş gibi tutuklanması karşısında bunu söylüyorlar. Bu yetmiyor. Şu anda aynı şekilde kayyum ve darbe zihniyeti devam ediyor" diye konuştu.

"AYM'nin vermiş olduğu kararı tanımamayan bir rejimle karşı karşıyayız"

Anayasa Mahkemesi(AYM)'nin son genel seçimde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen ancak vekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili "Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir" hükümünü de hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında bir karar verdi.  Milletvekilliğini düşürme kararının yok hükmünde olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı bile tanımayan bir hükümet, bir mahkeme, bir rejimle karşı karşıyayız. Bu anayasada hiç kimsenin demokratik hakkı kalmamış durumda. Her an herkesin başına her şey gelebilir. Böylesine otoriter bir rejimle karşı karşıyayız. O nedenle mesele sadece Hakkari'deki bir halkın iradesinin gasp edilmesi değildir. Aynı zamanda bu ülkeyi faşizan, otoriter bir rejimle karşı karşıya bırakan ve uygulayan bir zihniyet vardır. Bu zihniyet karşısında hiç kimse sessiz kalmamalı. Sessiz kalan suça ortak olacak demektir."

"Bu rejim karşısında herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz"

DEM Parti İzmir Milletvekili Akın, Hakkari'de gözaltına alınıp tutuklanan belediye başkanı sonrası, kendi içinde meclisin bir seçim yaptığını ve kendi başkanlarını seçtiklerini hatırlatarak, "Demokratik hakkını kullandılar. Anayasal hakkını kullandılar. Bunu da kabul etmiyorlar. Meclisin de varlığını, kendi seçimini yapmasını kabul etmiyorlar. O nedenle bu rejim açıkça bir darbe rejimidir, açıkça bir otoriter rejimdir. Bu rejim karşısında herkesi duyarlı olmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir\'de Hakkari Belediyesine kayyum atanması protesto edildi
Kaynak: ANKA

Mehmet Sıddık Akış, Hakkari Belediyesi, İbrahim Akın, Milletvekili, DEM Parti, Demokrasi, Hakkari, Kayyum, İzmir, İnsan Hakları, Belediye, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Hakkari Belediyesine kayyum atanması protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:57:50. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Hakkari Belediyesine kayyum atanması protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement