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Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası başladı

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası başladı Başkan Çavuşoğlu; "Ülkemiz her rengi içinde barındırabiliyor" Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası muhteşem bir törenle başladı.

09.11.2024 19:22
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Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası başladı

Başkan Çavuşoğlu; "Ülkemiz her rengi içinde barındırabiliyor"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası muhteşem bir törenle başladı. Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, ülkemiz her rengi içinde barındırabiliyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 7-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası başladı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlman, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nı Denizli'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Denizli Valisi Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Güler ise, 2 yıldır Denizli'de çok büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydederek, Başkan Çavuşoğlu'na halk oyunları ve Türk kültürüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bugün de yarın da Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "O kadar güzel bir coğrafyada, o kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki her rengiyle, her dokusuyla, sokağına çıktığınız her bölgesiyle apayrı bir hikayesi olan ve bütün bu hikayeleri ortaklaştırarak yaşayabilmeyi başaran bir coğrafyada olmak ve bu coğrafyanın keyfini sürüyor olmak da ayrı bir mutluluk kaynağı. Öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, ülkemiz her rengi içinde barındırabiliyor. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla herkesin ortaklaşabildiği bir şeydir bu anlamda halk oyunları. Tabi bu güzel birlikteliğin ve bu güzel coğrafyada insanların özgürce dans edebilmesinin, özgürce sokaklarda dolaşabilmesinin de bir tek mimarı var ki, O mimara olan minnetimiz de bugün de yarın da devam edecektir. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" ifadelerini kullandı.

İlk şampiyon Denizli'den

Konuşmaların ardından Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dal müsabakaları başladı. Jürinin değerlendirmesi sonucu Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dal birincisi Denizli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Spor Kulübü, ikinci İstanbul Beşiktaş Belediyesi Oyun Spor Kulübü ve üçüncü ise Balıkesir Ayna Kültür Sanat Kulübü oldu. Dereceye giren kulüplere kupaları protokol tarafından verildi.

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası devam ediyor

16 Kasım'a kadar Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sürecek Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası programı şöyle:

09 Kasım 2024 Cumartesi saat 18.00Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dal

11 Kasım 2024 Pazartesi saat 18.00 - Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal

12 Kasım 2024 Salı saat 18.00 - Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal

13 Kasım 2024 Çarşamba saat 18.00 - Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal

14 Kasım 2024 Perşembe saat 18.00 - Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal

15 Kasım 2024 Cuma saat 18.00 - Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dal

16 Kasım 2024 Cumartesi saat 18.00 - Büyükler Geleneksel Düzenlemeli Dal

Kaynak: İHA

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