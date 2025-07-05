Hatay'da 4 Ayaklı Güvercin Şaşkınlığı - Son Dakika
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Hatay'da 4 Ayaklı Güvercin Şaşkınlığı

Hatay\'da 4 Ayaklı Güvercin Şaşkınlığı
05.07.2025 09:30
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13 yıllık güvercin besleyicisi Mustafa Toman, yumurtadan çıkan 4 ayaklı güvercini kaybetti.

Hatay'da 13 yıldır güvercinlerin besleyen Mustafa Toman, güvercin yumurtalarını kontrol ettiği sırada 4 ayaklı güvercini görünce şaşkınlık yaşadı. Toman'ın kümesinde ilk kez 4 ayaklı olarak yumurtadan çıkan güvercin, 2 gün yaşayarak telef oldu.

Antakya ilçesinde yaşayan Mustafa Toman, hobi olarak başladığı kuşçuluğu 13 yıldır devam ettiriyor. Güvercinlerle ilgilenmeyi seven Toman, yaklaşık 80 güvercinin her birinin bakımını ve beslemesini yapıyor. Tekli olan güvercinleri uçuşa hazırlayan Toman, çiftli olanlardan ise yavrulama yaparak üretim yapıyor. Üretim yaptığı güvercinlerin yumurtalarını kontrol eden Toman, yumurtadan çıkan 4 bacaklı güvercin yavrusuyla karşılaştı. Üretim yaptığı yumurtalardan 4 ayaklı güvercin çıkmasından dolayı şaşkınlığa uğrayan Toman, cep telefonuyla o anın videosunu çekip yavruyu yerine koydu. Toman, 4 ayaklı güvercinin 2 gün yaşadıktan sonra telef olduğunu gördü. 4 ayaklı güvercin yavrusunun 2 gün yaşayıp öldüğünü söyleyen Toman, 13 yıldır güvercinlere bakarken ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Güvercin yumurtasından 4 ayaklı güvercin yavrusu çıktığını ifade eden Mustafa Toman, "Ben 13 yıldır hobi olarak güvercin besliyorum. İşten geldikten sonra gelip burada kuşlarımı yemliyorum ve bakımlarını yapıyorum. Yaklaşık 80 güvercinim var. Güvercinlerimde çifti ve tekli olarak ikiye ayrılıyor. Tekli güvercinler daha çok uçmaya hazırlanıyor. Çiftlerde ise yavru üretimi yapıyorum. Yavrulama dönemi kışın başlar yazın ise biter. Yazın çiftlerimizi ayırıyoruz ve dinleniyorlar. Dinlendikten sonra kışın geri çifte koyuyoruz. Çifte koyduktan sonra yavruları üretmeye başlıyorum. 13 yıldır güvercin besliyorum, başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Yumurtadan yavru çıkamıyordu. Yuvaya gittiğimde baktım ve yardımcı oldum yavruya. Yavruyu çıkardım ve sonra tuhafıma giden bir şey oldu. Yavru dört ayaklı olarak yumurtadan çıktı. Yumurtayı annesinin altına koyduktan sonra engelli olarak çıktı diye yaşama tutunamadı. Başıma ilk defa böyle bir olay geliyor. Yavru güvercinin 4 ayağı vardı ve sadece 2 gün yaşadı sonra öldü. Önceden buna benzer bir başıma bir şey gelmişti. Bir yumurtadan çift başlı güvercin çıktı ama o ölü olarak çıktı. 4 ayaklı olan iki gün yaşadı. Arkadaşlarıma videosunu gösterdim, onlarında çok tuhafına gitti" ifadelerinikullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da 4 Ayaklı Güvercin Şaşkınlığı - Son Dakika

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