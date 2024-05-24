Hatay'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaralanan Kadın - Son Dakika
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Hatay'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaralanan Kadın

Hatay\'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaralanan Kadın

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah sporu için yürüyüşe çıkan Sevda Mazman, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Mazman, ayağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanırken, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mazman, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

24.05.2024 09:12
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah sporu için yürüyüşe çıkan Sevda Mazman, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki yaşayan 50 yaşındaki Sevda Mazman, spor yapmak için sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıktı. Mazman, Karaağaç Mahallesi mevkiine vardığındaysa başı boş köpeklerin saldırısına uğradı. Mazman, ayağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarılan kadın, hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

"Köpekler birden parçalamaya başladılar ayağım bayağı bir zedelendi"

İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 50 yaşındaki Sevda Mazman, 6 köpeğin saldırısına uğradığını belirterek yaşadığını dehşet anlarını "Her gün sabahlar ben, yürüyüşe gidiyorum. Nardüzü'nden Karaağaç'a doğru geliyorum sahilde yürümek istiyorum. Bugün çok erken kalktım, genelde 7-7 buçuk arası yürüyordum ama bugün çok erken geldim. Yaklaşık saat 6 civarında buralardaydım, yolun yarısına yetiştim ve birdenbire tarladan 6 köpek fırladı. Arkamdan da aynı şekilde sanki suikast hazırlanmış gibi köpekler inanılmaz üstüme saldırdı, o anda tabii can havliyle onlara vururken ben yere düştüm. Parçalamaya başladılar ayağım bayağı bir zedelendi. Çok korkulu anlar yaşadım yani ben nasıl kurtuldum bilmiyorum çok fena bir şekildeydim, küçük bir çocuk ya da yaşlı bir kadın olsaydı kesinlikle kurtulmazdı yani ölümle sonuçlanırdı. Sürekli köpekler vardı ama saldırmıyorlardı ben saldırıyı ilk defa yaşadım, hatta hiç korkmayan bir insanım. Arkadaşlarım hep uyarıyordu hani gitme yapma etme falan onlara çok gülmüştüm ama kesinlikle başa gelmeyince, anlaşılmıyor. Her zaman geçtiğim bir yoldu gayet temizdi, iyiydi ama köpekler çok fazla çoğalmış hiç yürüyemiyoruz. Tetanoz iğneleri vuruldum bayağı bir pençe izleri vardı. Bayağı bir yaram var acile götürüldüm tetanoz iğnesi iki koldan vuruldum, bacağım şişti iltihap kurutucu verildi gereken tedavi yapıldı" şeklinde ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaralanan Kadın - Son Dakika

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