Çobanın tokat attığı maymun koruma altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi'nde çobanlık yaparak geçimi sağlayan şahıs, Türkiye- Suriye sınırına yakın bir noktada bulduğunu iddia ettiği maymunu beslemeye başladı. Şahsın yaklaşık 6 aydır beslediği maymuna tokat attığı anlara dair görüntüler ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayılarak kamuoyunda infial yarattı.

MAYMUN KORUMA ALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, maymunu şahıstan alarak koruma altına aldılar. Ülkede beslenmesi yasak olan maymunu besleyen şahsa cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken, maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü rehabilitasyon merkezinde misafir edilmeye başlandı.

İl Müdürü Nuri Akın ve ekipler tarafından muzla beslenen ve sağlık kontrolleri yapılan maymunun önümüzdeki günlerde çevre illerde bulunan bir hayvanat bahçesine sevkinin yapılacağı öğrenildi.