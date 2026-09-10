Hatay Kumlu'da çiftçi, karpuz hırsızlarına rağmen tarlada nöbet tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Kumlu'da çiftçi, karpuz hırsızlarına rağmen tarlada nöbet tutuyor

Hatay Kumlu\'da çiftçi, karpuz hırsızlarına rağmen tarlada nöbet tutuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kumlu ilçesinde çiftçi Hasan Yumuşak, karpuz tarlasına 'Allah diyor ki haramdan sakının' yazılı tabela astı ancak hırsızlık sürünce 5 aylık emeğini korumak için tarlada nöbete başladı. Yumuşak, hırsızların gece gündüz karpuz çaldığını belirterek çare bulamadığını söyledi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde karpuz tarlasından ürünlerinin çalınmasından dert yanan çiftçi, hırsızları vazgeçirmek için tarlasına 'Allah diyor ki haramdan sakının' yazılı tabela astı. Aylarca verdiği emeğin karşılığını almaya çalışan çiftçi, tabelaya rağmen karpuzların çalınmaya devam ettiğini belirterek gece gündüz tarlasında nöbet tutuyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da tarımsal ürünlerde hasatlar devam ediyor. Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Yumuşak'ın tarlasına ektiği karpuzda yeteri olgunluğuna ulaşan ürünler hasat ediliyor. Son günlerde tarlasından çalınan karpuzlara karşı çözüm arayışına giren Yumuşak, 'Allah diyor ki haramdan sakının' yazılı tabelayı astı. Astığı tabelayla hırsızlara karşı önlem almayı amaçlayan Yumuşak'ın kibar ikazı sonuçsuz kaldı. Çiftçi Yumuşak, 5 aydır verdiği emeğin hırsızlar tarafından çalınmasına tepki göstererek tarlada nöbete başladı.

"Tabelada, 'Allah diyor ki haramdan sakının' diye yazdım ama sakınan yok"

Tarlasındaki karpuzları korumak için 'Allah diyor ki haramdan sakının' yazılı tabelayla çözüm arayan fakat hırsızlarla başa çıkamayan Hasan Yumuşak, hırsızları geceleri karpuz çaldığını ifade ederek, "Bu hırsızlar geliyor ve burada her gün karpuz çalıyorlar. Biz de bu yazıyı yazdık ama yine de baş gelemedik. Tabelada, 'Allah diyor ki haramdan sakının' diye yazdım ama sakınan yok. Çünkü herkes buradan geçer, yola yakın olduğu için herkes gelip bir iki tane alıp gidiyor. Biz hırsızlara yetişemiyoruz, hırsızlara baş gelemiyoruz. Çalıp bazı yerlere satıyorlar, bu yazıyı yazdık ama bu yazanları dikkate almıyorlar. Bu yıl ekim çok yaptık da ne kadar çalındığını biz bilmiyoruz. Gece gelip çalıyorlar, bazen de kendi gözümüzün önünde çalıyorlar ama kendilerine yetişemiyorum. Biz burada 5 aydan beri emek ediyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alamayınca da böyle tarlada kalıyor. Tavsiyem kendileri çalmasınlar, onun yerine gelip benden istesinler ben onlara kendim veririm ama gelmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kumlu, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Kumlu'da çiftçi, karpuz hırsızlarına rağmen tarlada nöbet tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
Tayland’da anaokulunda silahlı saldırı Bir öğretmen hayatını kaybetti Tayland'da anaokulunda silahlı saldırı! Bir öğretmen hayatını kaybetti
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

09:43
Okan Buruk basın toplantısına gergin başladı Sesi kesilince yüz ifadesi değişti
Okan Buruk basın toplantısına gergin başladı! Sesi kesilince yüz ifadesi değişti
09:33
İsrail’den Türkiye’ye dikkat çeken atama Netanyahu sonrasına hazırlık mı
İsrail'den Türkiye'ye dikkat çeken atama! Netanyahu sonrasına hazırlık mı?
09:19
Trabzonspor’dan Guardiola bombası Menajeriyle temasa geçtiler
Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler
08:43
İlklerin iPhone’u Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo’da yaptı
İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 09:55:06. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay Kumlu'da çiftçi, karpuz hırsızlarına rağmen tarlada nöbet tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement