Hataylı kuaför Arnavutluk\'ta birincilik elde etti

Yerel

HATAY (İHA) – Depremin vurduğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan kuaför Mehmet Kemal Kanat, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Global Fashion Progress Uluslararası Eurocup'ta Avrupa birincisi oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok olduğu yer Hatay olmuş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinden binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki erkek kuaförü Mehmet Kemal Kanat, hazırlıklarını sürdürdü ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Global Fashion Progress Uluslararası Eurocup'a katıldı. Deneyimli kuaför Kanat, 14 yıllık mesleki tecrübesi ve yoğun çalışmaları sonucu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 'Global Fashion Progress Uluslararası Eurocup'ta' 22 ülke arasından bireysel 'Old School' saç kesim branşında birinci oldu. Bu başarısını depremde hayatını kaybedenlere adayan Kanat, gençlere pes etmemelerini söyledi.

"Tiran'da gerçekleşen bireysel 'Old School' saç kesim yarışmasında birinciliği elde ettim"

Çalışmalarına 1,5 ay önceden yoğun bir şekilde başladığını söyleyen Kuaför Mehmet Kemal Kanat, "Mesleğimi 14 yıldır icra ediyorum. Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da gerçekleşen, Eurocup Türkiye Milli Takım olarak 22 tane ülkenin içerisinde birinciliği elde ettik. Aynı zamanda 'Old School' bireysel saç kesim yarışmasında da birinciliği elde ettim. Türkiye'de daha önce tarihlerde İstanbul, Antalya, Adana gibi yerlerde derecelerim olmuştu. Bunun tecrübesi ve donanımlarıyla birlikte yurt dışına çıkmadan 1,5 ay önce yaptığımız çalışmalarla bunları bütünleyip, oradaki süreçte takım arkadaşlarımla geceyi gündüze katarak yaklaşık aralıksız 15 saat çalışarak provalarımızı yaptık" dedi.

"Depremden sonra kazandığım en gururlu ve en anlamlı başarı"

Sürecin zorluğuna rağmen hem Milli Takım olarak hem de bireysel olarak birincilik elde ettiklerini dile getiren Kanat, "6 Şubat tarihi maalesef ki asrın felaketinde bulunduğumuz bir tarih, daha önce kendi sektörümde birçok başarıya imza attım ama depremden sonra en gururlu ve en anlamlı başarı şu anki kazandığımız başarıdır. Deprem sürecinden sonra baya zorluklar ve olumsuzluklar meydana geliyor. Bunlara göğüs gererek sürecin zorluğunu orada Türkiye Milli Takım olarak hem ülkemizi hem de bireysel de Hatay'ımızı birinciliklerle taçlandırdık. Bu aldığımız başarıyı tüm deprem bölgelerine ve depremzede kardeşlerime armağan ediyorum. Bir sonraki hedefimiz daima şampiyonluğumuzu taçlandırarak her zaman ülkemizi ve ilimizi gururlandıracak, onurlandıracak hamleler yapmak istiyoruz. Gençlere her zaman söyleyeceğim nokta her ne iş olursa olsun severek çalıştığı sürece illa ki bir gün hedeflerine ulaşacaktır. Durmadan, yılmadan canla başla çalışmalarıdır" şeklinde konuştu. - HATAY