Hataylı Üreticiler Zarar Ediyor

Yerel

Haber: Burhan Demircioğlu

(HATAY)- Hataylı mandalina üreticileri, satışlardan memnun olmadığını dile getirdi. Üretici Kemal Sökmen, "Fiyat olarak bizi 20 liranın altında kurtarmaz. İşçilik için de yevmiye usulü olduğunda bin 200 lira. Zaten su parası saatlik 450 lira. Gübrelerde şu an kilosu 11- 12 lira. Üreticinin sonu artık kökten keseceğiz" dedi. Başka bir üreticisi ise "Bahçede 15-16 lira. Satışlar iyi değil, zarar. Para yok nereden yesin? Para olmayınca nereden yiyecek?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin narenciye üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mandalina üreticisi satışlardan memnun olmadığını ifade etti. Üretici Kemal Sökmen, şunları söyledi:

"Üreticiyim, bu sene fiyatlar arttı ama geçen seneki durum bizi bayağı bir eksiye götürdü, geriye attı. Geçen sene normalde 200 ton tutan meyve, bahçe bu sene 20-30 ton, yeri geldi 15 ton tuttu. Gübre mazot desteği çok bir düşük şekilde gidiyor. On dönümlük bahçeye üç torba gübre veriyor, şeker gübresi desteği. Mazotta yine herhalde 15-20 litre mazot desteği veriyor. Zaten bu iki günlük iş içerisinde bitiyor bu. Fiyatlar şu an 15-16 lira arasında gidiyor, tabii ki üreticiden. İç piyasa bu fiyatları eritemez de artık ihracatta nasıl olacak bilmiyorum. Şu an ihracatta biraz sıkıntı var. Fiyat olarak bizi 20 liranın altında kurtarmaz. İşçilik için de yevmiye usulü olduğunda bin200 lira. Zaten su parası saatlik 450 lira geçen sene 450 liraydı,bu sene ne olur bilmiyorum.Gübrelerde şu an kilosu 11-12 lira. Üreticinin sonu artık kökten keseceğiz.

"İnsanlar tropikal meyveye dönüyor"

Narenciye bitiyor. İnsanlar tropikal meyveye dönüyor birazda. Avokado, mango, muz üzerine. Çünkü o ihracatta daha fazla iyi, iç piyasada da eritebiliyorlar ve daha da yüksek fiyatlarda. Yani her yer narenciye oldu. Bunun önüne de geçmediler bir şekilde. Daha bunun kayıtlı olmayanlarda var Çitfçi Kayıt Sistemi'ne yani durum böyle."

"Satışlar iyi değil, zarar"

Bir başka üretici ise "Piyasa bozuk. Bahçede 15-16 lira. Satışlar iyi değil zarar. Para yok nereden yesin? Para olmayınca nereden yiyecek? Tonajı eksik, tonaj eksik var, 100 tondu, 20-30 ton arası, düşük. Üretici kökünden sökecek, ne yapacak?" ifadelerini kullandı.