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Hemşirelik Fakültesi Taşınıyor

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, deprem riski nedeniyle 20 gün faaliyetlerine ara verip taşınacak.

25.04.2025 17:20
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin taşınma işlemlerinin deprem nedeniyle öne çekildiğini belirterek, "Üniversitemiz senatosunun bugün aldığı karar ile fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin alınan karar doğrultusunda taşınma işlemlerinin öne çekiliğini açıkladı.

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak

Konuyla ilgili basın mensuplarına bir açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Öncelikle 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve tüm İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilindiği üzere üniversitemizin İstanbul'un 7 ayrı ilçesinde çeşitli fakülteleri ve birimleri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye'nin ilk hemşirelik fakültesi olup, kuruluşundan bugüne Şişli'de, şu an bulunduğumuz yerde hizmet sunmaktadır. Hemşirelik alanında ülkemizin öncü kuruluşu olan bu fakülte, Türkçe ve İngilizce dillerinde lisans ve lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslararası bin 537 öğrenciye eğitim vermektedir. Şu anda sağlık sistemimiz içerisinde öncü ve önemli roller üstlenen çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır" dedi.

"Fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'yle ilgili önemli bir gelişmeyi paylaşacağını söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Deprem riski nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerinde, binaların yapısal emniyeti ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar şu an önünde bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binaları için de yapılmıştır. Bundan yaklaşık 2 ay önce üniversitemiz yönetim kurulunca, fakültenin yaz aylarında planlı bir şekilde taşınmasına karar verildi. Ancak 2 gün önce İstanbul'da yaşadığımız deprem, fakültenin taşınma kararının öne çekilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu kapsamda üniversitemiz senatosunun bugün aldığı karar ile fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır. Fakültemiz, taşınmasına müteakip eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Mayıs tarihinde yeni yerinde başlayacaktır. Bu karardan 4'üncü sınıf Klinik Uygulama dersi alan öğrencilerimiz etkilenmeyecektir. Bugüne kadar bizlere hizmet vermiş olan, arkamda gördüğünüz yorgun binanın güçlendirme ve yeniden inşası ile ilgili görüşmeler, mülk sahibi olan Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı ile yapılmaktadır. Vakfa bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları destek nedeniyle fakültemiz adına teşekkür ediyorum. Hedefimiz, gelecekte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin kurulduğu bu tarihi alana yeniden geri dönmesidir. Bu süreçte gösterecekleri sabır nedeniyle öğrencilerimiz, akademik kadromuz ve çalışanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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