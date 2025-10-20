Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi - Son Dakika
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

20.10.2025 08:05
Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong'a iniş yaparken pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Kazada, yer hizmetleri aracındaki 2 personel hayatını kaybetti, uçaktaki mürettebat kurtarıldı.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesi, korkutan bir havacılık kazasına sahne oldu. İniş sırasında kontrolden çıkan bir kargo uçağı yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi. Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza sabaha karşı 03.53'te Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi.

İNİŞ SIRASINDA PİSTTE KONTROLDEN ÇIKTI

Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı. Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi.

KUZEY PİSTİ GEÇİCİ OLARAK HAVA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları'ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları'ndan kiralandığı doğrulanarak, "Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir" denildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

