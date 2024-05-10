İBB Başkanı İmamoğlu\'ndan Esenyurt Belediye Başkanı Özer\'e tebrik ziyareti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladı. Başkan Özer, Karabat ve İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek; "Esenyurt 'en'lerin şehri. En kalabalık şehir. En güzel yanlarımız da var ancak en negatif yanlarımız da var. Biz inanıyoruz ki; bu negatiflikleri sizin önderliğinizde, yapacağımız iş birliğiyle ortadan kaldırıp, Esenyurt'umuzu önümüzdeki 5 yıl içerisinde, Türkiye'nin en huzurlu, yaşanabilir ve 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz." dedi. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in makamında gerçekleşen ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve İBB İlçe Belediyeleri Koordinatörü Tonguç Çoban katıldı. Başkan Özer, tebrik ziyareti nedeniyle Karabat ve İmamoğlu'na teşekkür ederek, Esenyurt Belediyesi'nin kurslarında eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan tabloyu Ekrem İmamoğlu'na hediye etti.

"Esenyurt'ta 101 dil konuşuluyor"

5 yıl içerisinde Esenyurt'u, Türkiye'nin en huzurlu kenti haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Özer, "Esenyurt 'en'lerin şehri. En kalabalık şehir. En güzel yanlarımız ve en negatif yanlarımız var. Biz inanıyoruz ki; o negatif yanları sizin önderliğinizde, yapacağımız iş birliğiyle ortadan kaldırıp, Esenyurt'umuzu önümüzdeki 5 yıl içerisinde, Türkiye'nin en huzurlu, yaşanabilir ve 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz. Biraz sonra size yapacağım sunumla da birtakım meseleleri görüşeceğiz. Zaten siz de buraya yabancı değilsiniz. 5 yıl Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptınız. Burası komşu bir ilçe. Çok kısa sürede, çok büyük göç almış, resmi olarak 1 milyon, gayriresmi olarak 1 milyon 600 bin civarında nüfusu olan, Türkiye'de en çok yoksunluğun olduğu, yoksulların da açlık sınırında bulunduğu bir şehir. Öte tarafta Esenyurt en çok gencin bulunduğu bir ilçe. 25 yaş ve altı 240 bin gencimiz var. Bu sanırım illerde bile olmayan bir oran. Kentimizde, Türkiye'nin 81 ilinden göç etmiş insan yaşıyor. Esenyurt'ta 101 ülkeden insan var ve 101 farklı dil konuşuluyor. Adeta küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. Biz de bu nedenle kentimizi bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmeyi hedefledik. Bu bizim en büyük idealimiz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ideallerinden biri. Ayrıca bu barış ve kardeşliğin ihya edildiği yerde mutlu, huzurlu, refah içinde yaşayan, belediye sorunları çözülmüş bir şehir de oluşturmamız lazım. Bu konuda en büyük destekçimizin siz olacağını düşünüyoruz. Sizin liderliğinizde bu işi başaracağımızı düşünüyoruz. Sizin İstanbul için, Türkiye için büyük bir şans olduğunuzu burada ifade etmek istiyorum özellikle. Sizinle yol arkadaşı olmaktan, birlikte çalışmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

"Gözümüz kulağımız Esenyurt'un üzerinde olacak"

Dayanışmacı ve icraatçı belediyeciliği Esenyurt'ta var etme amacında olduklarının altını çizen Başkan İmamoğlu,"Esenyurt, her zaman gözümüzün, elimizin üzerinde olduğu bir ilçe olacak. Hem nüfusuyla hem çok yönlü problemleriyle zaten buna mecburuz. Bu bir mecburiyet ama bir de hassas bir tarafı var. Birincisi; ben de bu bölgenin insanıyım. Burada yaşanan, olan, biten her hususa, uzun yıllardır şahit oldum. Bu bakımdan bu coğrafyada, iş birliğimizin çok üzerinde başarılar elde edebileceğimizi umuyorum. Burada yüksek bir iş birliğini, yüksek bir biçimde halkın katılımını sağlamak, onlara bu süreci birlikte aşarak ayağa kalkabileceğini hissettirmek, her birisinin birer Esenyurtlu olarak hissetmelerini sağlamak ama onların aynı zamanda mutluluklarını ve memnuniyetlerini büyütmek hepimizin boynunun borcu. Bu nedenle Esenyurt'un ihtiyaçlarını biliyoruz, insanlarını tanıyoruz. Hemşehrilerimizin ne talep edebileceğini de az çok biliyoruz. Şimdi bu durumu sizin hem yerel yönetim deneyiminizle, hem aynı zamanda eğitimci ve öğretici tarafınızı da önemsiyorum. Çünkü burası, akıl ve bilimin ışığında ancak başarıya ulaşabilir. Bu bağlamda Esenyurt'ta ortaya koyacağınız liderlik, aynı zamanda kıymetli yol arkadaşlarımızın çok yoğun mesaisi, başta meclis üyeleri, çalışanları ama özellikle siyasi yol arkadaşlarımızla birlikte başaracağız. Genel Başkan Yardımcımızın da bugün burada olması vesilesiyle üstün bir siyasi sahiplenmenin de bir seferberlik duygusuyla size yardımcı olmanın, size her daim destek olmanın bilinciyle hareket edilmesinin de katkılarıyla bütün bu düşündüklerimizi ben başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Son 20 yıl öncesine döndüğümüzde, özellikle o günden bugüne baktığımızda, çok irdelenmesi gereken hatalar var. Ders çıkartılması gereken çok büyük yanlışlar var. Esenyurt özelinde değil, bütün Türkiye'nin yerel yöneticilik özelinde, 'sakın bunu yapmayın' diyeceğimiz birçok örnek çıkartabiliriz. Ama olan oldu. Şimdi bunu düzeltmek bizim üzerimize vazife. Yapacak bir şey yok. Başaracağımızdan da hiç şüphemiz yok. Hepimize, hepinize başarılar diliyoruz"diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karabat, İmamoğlu ve Özer, kurum kurmaylarının da katılımıyla, Esenyurt'un sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi. - İSTANBUL