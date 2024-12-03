İBBTech, Robot Yarışmalarında Ödüllerle Dönüyor - Son Dakika
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İBBTech, Robot Yarışmalarında Ödüllerle Dönüyor

İBBTech, Robot Yarışmalarında Ödüllerle Dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan İBBTech takımı, Ankara'da düzenlenen Vex Robotics Offseasons yarışmasında ikincilik ve çeşitli ödüller kazandı. Takım ayrıca Bükreş'te düzenlenen Robochallange'da da birincilik elde etti.

03.12.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teknoloji Atölyeleri öğrencilerinden oluşan İBBTech, Ankara'da düzenlenen Vex Robotics Offseasons yarışmasında üç farklı dalda ödül aldı.

İBB Teknoloji Atölyeleri'ndeki çalışmalar İBB Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde 10 noktada devam ediyor. Dönem başında katıldıkları seçme sınavının ardından atölyelere katılmaya hak kazanan öğrenciler programlama ve kodlama, robotik, yapay zeka, proje geliştirme ve tasarım gibi farklı alanlarda eğitim alırken, atölyelerden mezun olan öğrencilerden oluşturulan İBBTech takımı da ulusal ve uluslararası yarışmalarda İstanbul'u temsil ediyor.

" Bükreş'ten şampiyon olarak döndüler"

Esenler ve Cemal Kamacı Teknoloji Atölyeleri'nde üretim temelli ileri düzey eğitimlere devam eden takım üyeleri bir ay içinde iki farklı yarışmada İBB'yi temsil etti. İBBTech'in katıldığı ilk yarışma 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Robochallange yarışması oldu. Organizasyona 13 kişilik lise grubu ile katılan İBBTech savaş robotu, futbol robotu ve insansı robot kategorilerinde yarıştı. İki gün süren ve heyecan dolu anlara ev sahipliği yapan etkinlikte İBBTech ekibi insansı robot dalında birinci olurken, savaş robotu kategorisinde 46 takım arasında altıncı, futbol kategorisinde ise 15 takıma karşı yarışarak dördüncü oldu.

"Vex Robotics'te ikincilik"

Bükreş başarısının ardından ara vermeden çalışmalara devam eden İBBTech üyeleri, 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara Başkent Üniversitesi'nde düzenlenen Vex Robotics Off Seasons yarışmasına katıldı. Üretim ve yazılımı tamamen kendilerine ait olan 2 robotla yarışmada yer alan öğrenciler Ankara'da 22 takıma karşı mücadele etti. 2 robotla yarı finale kadar yükselen İBBTech, bir robotla finalde yarıştı. Robotlarıyla, çeşitli nesneleri kısıtlı zaman içinde bulundukları yerden alarak farklı bir hedefe yerleştiren öğrenciler yarışmadan ikinci olarak ayrıldı. İBBTech ikincilik ödülüyle birlikte Mükemmel Robot ve Takım Ödülü ile Turnuva Finalisti Ödülü'nün de sahibi oldu.

İBBTech üyeleri, 24 kişilik lise ve 24 kişilik ortaokul öğrencilerinden oluşuyor. Öğrenciler atölyelerde ilk olarak kendi yaş gruplarıyla 8 aylık bir temel eğitim döneminden geçiyor. Buradaki eğitimlerin sonunda proje hazırlayan ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir jüriye projelerini sunan öğrenciler arasından başarılı olanlar İBBTech'e seçiliyor. İleri düzey üretim temelli teknoloji eğitimlerine burada devam eden öğrenciler İBB'nin desteği ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İBBTech, Robot Yarışmalarında Ödüllerle Dönüyor - Son Dakika

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