Iğdır\'da kurtuluş yıl dönümü konseri şehit haberiyle yarıda bırakıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Valiliği ve TED İstanbul Koleji Vakfı iş birliğiyle Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen Mustafa Ceceli konseri, Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberinin duyulması üzerine yarıda kesildi.

Iğdır'ın kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kapsamında Mustafa Ceceli'nin verdiği konser, Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası haberinin ardından yarıda kesildi.

Kutlama programı kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını Iğdırlılar için seslendirirken acı haberin ulaşmasının ardından Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar sahneye çıkarak vatandaşlara hitap etti. Vali Taşolar, yaşanan acı olay nedeniyle konserin sürdürülmesinin uygun olmayacağını belirterek şehit haberinin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü ifade etti.

Konuşmasında Mustafa Ceceli'ye, organizasyonda emeği geçenlere ve vatandaşlara teşekkür eden Taşolar, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Vali Taşolar'ın konuşmasının ardından Mustafa Ceceli sahneden ayrılırken konser de sona erdi.