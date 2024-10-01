Iğdırlılar Zengezur Koridoru'nu Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Iğdırlılar Zengezur Koridoru'nu Bekliyor

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Zengezur Koridoru'nun açılması Iğdır'da ticaret ve ulaşımı artıracak, toplumsal beklentileri yükseltiyor.

01.10.2024 09:59
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Iğdırlılar Zengezur Koridoru'nun açılmasını dört gözle bekliyor

IĞDIR - Azerbaycan, batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek, aynı zamanda Çin'den Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan Orta Koridor 'un da güzergahlarından olacak Zengezur Koridorundan geçecek kara ve demir yollarının açılmasını Iğdırlılar dört gözle bekliyor.

Türkiye'yi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinde Azerbaycan'ın diğer bölgelerine bağlayacak Zengezur Koridorun açılması Iğdırlılar tarafından beklenilmeye devam ediliyor. Açıldığında Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlayacak koridor Ermenistan, Gürcistan ve İran içinde büyük önem taşıyor. Iğdır'ın Zengezur'un lojistik merkezi olması yanında ticaret, üretim, ve ihracat alanında büyük paya sahip olması bekleniyor. Iğdır'ın Zengezur koridoru ile büyük bir ticaret ağına sahip olacağın belirten iş insanlarından Muhammed Akkuş; " Zengezur koridoru biliyorsunuz Nahçıvan'ı ve Bakü'yü birbirine bağlayan yani Azerbaycan kısmını birbirine bağlayan bir koridordur. Koridorun bağlanması durumunda karayoluyla ulaşımın hem demiryoluyla hem karayoluyla ulaşımın sağlanması demektir. Daha önceleri uçakla İran üzerinden geçip Bakü gidiliyordu. ya da Gürcistan üzerinden ya da İran üzerinden gidiliyordu. Bu koridor Azerbaycan toprağının birleşmesi demektir. Biliyorsunuz Nahçıvan'da Iğdır'la sınır. Iğdır üç ülkeyle sınır aynı zamanda aynı anda üç ülkeyi çıplak gözle görebiliyorsunuz. Zengezur koridoru bütün Azerbaycan halkının direkt bir şekilde Türkiye ile bağlantısı yani Iğdır'a bağlantısı demektir. Bu durum Iğdır'a gelen her kişinin Iğdır'da alışverişini yapması demektir. Giyim sektörü alışverişinin yüzde doksanı Iğdır'da yapılıyor. Zengezur koridorun Iğdır'a ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, Ermenilerin bile projeden ciddi anlamda faydalanacaklarını belirterek; Zengezur koridoru gerçekten de çok güzel bir projedir. Bu projenin bir an önce gerçekleşmesi lazım, çünkü bütün Türk dünyasını hatta Çini Avrupa'yı bile etkileyecek bir projedir. Bu proje hayata geçtiği zaman şimdiye kadar bu projeye karşı çıkan Ermeniler de bu projeden faydalanacaktır. Bu proje sayesinde özellikle Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ermenistan ve Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke bu Zengezue koridorunda faydalanacaktır. Bu ülkeler bu projeden karlı çıkacaklar, ekonomileri gerçekleşecektir. Bu konuda Rusya bile Zengezur koridorun bir an önce açılmasını istiyor. Özellikle Azerbaycan'la sınır olan Iğdır halkı olarak biz de Zengezur koridorun bir an önce faaliyete geçmesi taraftarıyız. Bu koridor açıldığı zaman bütün tırlar araçlar rahatlıkla Azerbaycan'a gidecek oradan da Iğdır üzerinden gelip diğer şehirlere, diğer ülkelere gidebilecek. Şu anda Kars, Iğdır Nahçıvan demir Yolu'nun yapımı devam ediyor. Bu demir yolu bittiği zaman Rusya'dan kalkan bir trenle yük ta Çin'e kadar Avrupa'nın diğer ülkelerine kadar Türkiye üzerinden gidecektir" dedi.

Iğdırlılar Zengezur Koridoru\'nu Bekliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdırlılar Zengezur Koridoru'nu Bekliyor - Son Dakika

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