İhlas Vakfı 4. STK Fuarı'nda Eğitim Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

İhlas Vakfı 4. STK Fuarı'nda Eğitim Etkinlikleri Düzenledi

İhlas Vakfı 4. STK Fuarı\'nda Eğitim Etkinlikleri Düzenledi

İhlas Vakfı, Uluslararası 4. STK Fuarı'nda gençlere yapay zeka, siber güvenlik ve deprem konularında eğitim verdi.

21.11.2024 17:16
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İhlas Vakfı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası 4.STK Fuarında yerini aldı. Vakıf, gençlere ve çocuklara siber güvenlik, yapay zeka ve deprem ile ilgili bilgiler verdi. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "İhlas Vakfı aslında bir eğitim vakfıdır. 34 tane öğrenci yurdumuz var" dedi.

İstanbul'da Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Uluslararası 4.STK Fuarı düzenlendi. Fuarda İhlas Vakfı da yerini aldı. Yapay Zeka, Siber Güvenlik ve Deprem alanlarında farkındalık oluşturacak atölyeler düzenledi. Lise ve Ortaöğretim okullarından 500 üzeri öğrenci ziyaret etti. Ön yargı ve aile konulu ödüllü kısa filmler izlendi. Öğrenciler kamera karşısına geçerek tarih konulu şiirler okudular. IQ testi atölyesi ile bütün atölyelere katılan öğrenciler sürpriz ödüller kazandı.

Fuarda yapılanlar hakkında bilgi veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Devlet tarafından bakanlar kurulu kararıyla kurulan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği var. Birliğin düzenlemiş olduğu fuara, İslam dünyasının bütün sivil toplum kuruluşları geliyor. Yabancı ülkelerden gelenler de var. Biz de İhlas Vakfı olarak buradayız. Bütün etkinliklerimizle beraber buradayız. Gençlerimizin, yavrularımızın, çocuklarımızın emrindeyiz. Yapay zeka ile youtuber ol anlatıyoruz. Minecraft ile siber güvenlik, Shadowing ( gölgeleme) tekniği ile İngilizce konuşma etkinlik odası var. Depremle ilgili etkinliğimiz var. Yavrularımızın deprem bilincini geliştirmek için bunları yapıyoruz. Bütün gücümüzle buradayız. İhlas Vakfı aslında bir eğitim vakfıdır. 34 tane öğrenci yurdu var. Depremde Kahramanmaraş'ta Osmaniye'de Adana'da yemek dağıttık. Yurt dışında Asya'da, Afganistan'da, Afrika'da çeşitli ülkelerde operasyonlarımız var. Oralarda medreseler açıyoruz. Öğrenciler okutuyoruz. Kuran-ı Kerim kurslarımız var" diye konuştu.

İhlas Vakfı'nın yaptıklarından bahseden Aydın "İhlas Vakfı olarak bu hususlarda halkımız için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. 2024 yılı çok güzel geçti. Biz hedeflerimize ulaştık. Yapabileceklerimizi yapmaya çalıştık. İzmir'e yeni bir yurt yaptık, tamamladık. Kayseri yurdumuzun inşası devam ediyor. Elektronik ortamda yani internet ortamında verdiğimiz eğitimler var. Kuran-ı Kerim kursları veriyoruz. İngilizce eğitim öğrenimimiz var. Şimdiye kadar 6 bin öğrenciye geçen sene İngilizce dersi verdik. Osmanlı Türkçesi derslerimiz var. Pratik Arapça derslerimiz var. Bir de online yarışmalar yapıyoruz. Online yarışmalar derken, kitap okuma yarışması var. Kitabı 50 sayfalık bölümlere ayırıyoruz. 50 sayfadan sorumlu tutuyoruz sınav yapıyoruz. Herkese hediyeler dağıtıyoruz. Herkes katılabiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İhlas Vakfı 4. STK Fuarı'nda Eğitim Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika

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