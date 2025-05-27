İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi - Son Dakika
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Yerel

İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi

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İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi
27.05.2025 14:41
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İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi
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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden İlhan Şeşen, son yolculuğuna uğurlandı. Sanat camiasından birçok isim ve usta müzisyenin sevenleri cenaze namazında birlikte saf tuttu. Şeşen'in naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uzun süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün 76 yaşında hayatını kaybetti. "Sarılınca Sana" ve "Ellerimde Çiçekler" gibi eserleri hafızalara kazınan Şeşen'in vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şeşen için bugün öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına sanat dünyasından çok sayıda isim, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İlhan Şeşen'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi

SEZER: DÜN ESKİ YAPTIKLARIMIZI KARIŞTIRIRKEN ÇOK ETKİLENDİM

Cenaze töreninde konuşan Orkestra Şefi Tarık Sezer, "İlhan ağabeyin vefatından dolayı hepimiz çok üzgünüz. Uzun yıllar birlikte çalıştık; albümlerde, sahnede, her yerde. Biliyorsunuz, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Allah rahmet eylesin. Müzik camiamız için çok büyük bir değerdi. Dün, evde eski yaptıklarımızı karıştırırken gerçekten çok etkilendim, hala da üzgünüm. O anlara tekrar bakınca bambaşka duygulara kapıldım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

OĞLU ŞEŞEN: İYİ BİR ADAMI KAYBETTİK

Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen, "Babam kırgınlığı olan bir insan değildi. Kin duymaz, sitem etmezdi. Babam iyi bir adamdı. İyi bir adamı kaybettik, tanıyanlarda aynı şeyleri söyleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi

GENCEBAY: ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR DOSTUMUZDU

Sanatçı Orhan Gencebay, "İlhan kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuzdu. Aynı zamanda çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir sanatçıydı. Bu dünyadaki görevini layıkıyla, fevkalade bir şekilde yerine getirdi. Allah hepimize sabır versin; başta ailesi ve sevenleri olmak üzere herkese metanet diliyorum. Sevgili kardeşim, nur içinde yatsın" şeklinde konuştu.

MUMCU: DUYGU DOLU ANLAR YAŞADIK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Yıllarca unutulmayacak besteleri vardı. Bugün buradaki kalabalığı da gördünüz. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gencay Ozcetin:
    AKP NİN UŞAĞI ORHAN ORDA OLMASAYMIŞ KEŞKE 1 5 Yanıtla
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