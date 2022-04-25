İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi

25.04.2022 13:49
İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi

Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal'ı Gündoğmuş'ta mahallelerinde kır çiçekleriyle karşılayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Antalya'da yaşadı.

Muratpaşa Belediye Başkan Ümit UysalGündoğmuş'ta mahallelerinde kır çiçekleriyle karşılayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Antalya'da yaşadı. Bazıları ilk defa Antalya'yı ve Akdeniz'i gören çocuklar, Teneffüs Park'ta akranlarıyla birlikte eğlendi, Antalya Akvaryum'u gezdi, deniz kenarında piknik yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da geçen yıl yaşanan ve on binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangının yaralarını sarmak için geçen hafta sonu Gündoğmuş'ta 7 bin 500 zeytin fidesi dağıttı. Başkan Uysal'ın da katıldığı etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken Senir ve Ümütlü mahallelerinde çocuklar Başkan Uysal'ı kır çiçekleri ve papatyalarla karşıladı. Gündoğmuş'ta yere bağdaş kurup çocuklarla sohbet eden Başkan Uysal, onları hafta sonu Antalya'da ağırladı.

Yaklaşık 40 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sabahı Gündoğmuş'tan belediyenin gönderdiği otobüse bindi. Çocukların bazıları ilk defa Antalya'yı ve Akdeniz'i görecek olmanın heyecanıyla yola çıkarken Antalya'da ilk durakları Muratpaşa Belediyesi'nin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde bulunan kafesi oldu. Burada öğle yemeklerini yiyen çocuklar daha sonra Muratpaşa Belediyesi'nin bayram kutlamalarının adresi olan Teneffüs Park'a geçti. Antalya'nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyasında akranlarıyla birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynayan Gündoğmuşlu çocukların bir sonraki durağı ise Antalya Akvaryum oldu. Buradaki gezinin ardından çocuklar Konyaaltı sahilinde küçük atıştırmalıklarla piknik yapıp yine otobüs yolculuğuyla evlerine döndü. - ANTALYA

İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi
İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi
İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi
İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi
İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi

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Muratpaşa, Gündoğmuş, Antalya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlk defa Antalya'yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika


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