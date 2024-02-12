İMO Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu Toplantısını Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi.

İMO Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu, Şube Gafur Yazıcı Konferans Salonu'nda düzenlendi. Şube Genel Kurul Toplantısı'na, Saadet Partisi Bursa Milletvekili, inşaat mühendisi Mehmet Atmaca, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Belediye Başkan Adayı inşaat mühendisi Mustafa Bozbey, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Zafer Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, Vatan Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı inşaat mühendisi Mustafa Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Geçmiş Dönem Belediye Başkanı inşaat mühendisi Erdem Saker, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Meral Çoban, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Remzi Çakmak, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Fulya Akfidan, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkan Vekili Nuray Yılmaz Gültekin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Başar Bulut, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Nehir Özbey Yazıcı, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanları ve İMO Bursa Şubesi üyeleri katıldı.

Odasına Sahip Çıkan Üye, Üyesine Sahip Çıkan Oda Yönetimi

Divan Kurulu'nun seçilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Kurul'da konuşan, İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, Genel Kurul ve seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçmesi için çalıştıklarını söyledi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin 18. Dönem Yönetim Kurulu olarak, 2022-2024 dönemini, başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Küçükkayalar, şöyle konuştu:

"Bursamızda, inşaat mühendislerinin birlik ve dayanışma kültürünün oluşması 1960'lı yıllara dayanmaktadır. Şube olarak 1988 yılında başlamış olan tarihçemiz nice güzel başarılarla, etkinliklerle, acı tatlı hatıralarla doludur. Her göreve gelen yönetimin yaptığı, yapamadığı birçok projesi vardır ve bunlar bir bütün olarak bizi bu güne taşımıştır. Bu güne kadar şubemizin tarihinde temsilcilik öncesi, sonrası dahil önceki dönemler de görev almış tüm şube yöneticilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ben Cumhuriyet değerleri ile yetişmiş, huzurlu insanların refah içinde yaşadığı özgür, bağımsız, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti emeliyle hayatını sürdüren bir Cumhuriyet kadınıyım. Hayatımda aldığım kararların toplumun ve bütünün yararına olmasına özen gösterdim. Demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek 2 yıl boyunca birlikte üretmeye ve birlikte yönetmeye katkı koyan tüm yönetim kurulu üyelerimize, komisyon üyelerimize, temsilcilerimize, temsilcilik çalışanlarımıza ve Şube çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel, kapsamlı büyük kadro ile birlikte ürettik, emek verdik, çabaladık birlikte yönettik kamu ve meslektaş çıkarlarını gözeten çalışmalar yaptık. 18. Çalışma Döneminde Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği "Çağdaş Uygarlık Düzeyine erişmek" amacına hizmet etmek, halkın ve ülkenin yararı, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın onur, hak, yetki ve mesleki çıkarlarını korumak ve geliştirmek için; mutlu bireylerin oluşturduğu özgür düşüncenin egemen olduğu çağdaş huzurlu gelişmiş toplum oluşturabilmek için el ele verip siyaset üstü meslek politikaları ile odamızın dik duruşunu gösterdik, güçlü ses olduk. Anayasal bir kurum olan odamızın kurumsal kalitesini arttırarak, daha saygın, daha etkin, katılımcı ve kapsayıcı bir meslek odası yönetimi anlayışını benimsedik; aklın ve bilimin ışığında, teknik bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla; odasına sahip çıkan üye, üyesine sahip çıkan oda yönetimi temel ilkesi ile iki yıl önce çıktığımız yolda bu dönemi tamamladık."

Kahramanmaraş Depremlerinin hemen sonrasında mesleki sorumlulukları yerine getirmek için Şube olarak harekete geçtiklerini belirten Küçükkayalar, "Bölgenin acil ihtiyacı olan teknik destek gücüne 75 meslektaşımız ile katkı verdik. Bundan sonra da böylesi acıların bir daha yaşanmaması temennisi ile gerekenlerin yapılması için çalışmaların içinde olacağız. Üstlendiğimiz görev ve yetkimizi kamu ve meslektaş çıkarlarını gözeten sorumluluklarımız çerçevesinde TMMOB bütünlüğü içinde kent yönetimleri İl Koordinasyon Kurulu paydası olarak ve diğer akademik oda yönetimleri ile kurduğumuz iyi niyet ilişkileri ve işbirlikleri ile tamamladı" diye konuştu.

İMO Bursa Şube Genel Kurulu'na Yoğun İlgi

İMO Bursa Şubesi 18. Dönem Olağan Genel Kurulu'na siyasi partiler ve yerel yönetim temsilcilerinden yoğun ilgi gösterildi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili, inşaat mühendisi Mehmet Atmaca, meslek örgütlerinin gücünün azaltıldığını belirterek, meslek örgütlerinin önemine deyindi. Atmaca, meslek odalarının üyelerinin hakları ile ilgili sorunlarında çözülmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile şehre önemli katkılar sunmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, Deprem Araştırma Komisyonu'nun da görevli bulunduğu sırada ortak çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Kılıç, Akademik Odaların geçmişten geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ilim ve fenin gerçek yön gösterici olduğunu ifade ederek, bu anlamda Akademik Odaları önemsediklerini belirtti. Kayışoğlu, yerel yönetimlerin odaların görüşlerine değer vermesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, yerel yönetimlerin Akademik Odaların sorumluluklarını, farkında olmadığını vurgulayarak, Akademik Odaların somut verilerine dayanarak çalışılmasının önemini aktardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş, İnşaat Mühendisleri Odası ile birçok protokol yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. Kent yönetiminde geçmiş dönemlerde yapılan hataların sonucunun yaşandığını ifade eden Aktaş, hatalardan ders çıkartılarak doğru adımlar atılmasının önemli olduğunu kaydetti. Bursa'nın yeni dönemde konuşulması gereken iki önemli konusu olduğunu aktaran Aktaş, dirençli şehirler ve iklim değişikliğinin konuşulması gerektiğinin altını çizdi. Kentsel dönüşümün yıkmadan yapılamayacağını söyleyen Aktaş, yapıyormuş gibi görünmenin değil birlik ve beraberlik içinden olmanın gerektiğini belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 99 Depremi'nin ardından Akademik Odalarla birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatarak, 6 Şubat Depremleri'nin ardından da yeni çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

CHP Nilüfer İlçe Belediye Başkan Adayı inşaat mühendisi Mustafa Bozbey, 99 Depremi'nden ve sonrasında yaşanan depremlerden ülke olarak ders çıkartılmadığına dikkat çekerek, her zaman mimar, mühendis ve müteahhitlerin suçlandığını kamunun hiçbir zaman suçlanmadığını söyledi. Meslek disiplinleri ve kamu arasındaki bağın kurulması gerektiğini belirten Bozbey, üniversitelerin değil nitelikli mühendis sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, 6 Şubat Depremlerinin ardından zeminin ve inşaat mühendislerinin önemini bir kez daha gördüklerini belirterek, Bursa için kentsel dönüşümün başlaması gerektiğini kaydetti.

Zafer Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, mühendislerin aldığı ücretlerin asgari ücret ile aynı olduğunu dile getirerek, meslek ve iş ahlakının bu şekilde sağlanamayacağını vurguladı. Kazancı, meslek onurunun korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Vatan Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı inşaat mühendisi Mustafa Enver Yılmaz, mesleğin değeri ve önemini hatırlatarak, deprem konusunda belediye başkanlarının sınıfta kaldığını kaydetti. Yılmaz, tüm adaylardan siyaset üstü ve bu halkın yararına çalışılmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesi Geçmiş Dönem Belediye Başkanı inşaat mühendisi Erdem Saker de, Bursa'nın alüvyon bir zemine sahip olduğunu anlatarak, zemin konusuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Genel Kurul'da söz alan Akademik Oda temsilcileri de İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile birlikte çalışmaktan ve kent yararına faaliyetlerde bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, Genel Kurulda ve seçimlerde başarılar dilediler.

Genel Kurul, faaliyet raporunun okunması, adayların ve üyelerin gündem maddeleriyle ilgili görüş ve temennilerini iletmesiyle son buldu.

İMO Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 11 Şubat Pazar günü yapılacak seçimlerle devam edecek. - BURSA