İran\'da İsmail Haniye\'ye suikast sonrası intikam bayrağı çekildi

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İsmail Haniye'nin ölümü Orta Doğu'daki gerginliği arşa çıkardı, bölgesel bir savaş adeta an meselesi. Ülke liderlerinden bir bir açıklamalar yapılırken, İran "intikam" bayrağını göndere çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, dün gece 02.00 sıralarında konutunda suikasta uğradı. Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Haniye'nin uğradığı suikastın yankıları sürerken, İran'dan art arda intikam mesajları geldi.

HAMANEY'DEN İNTİKAM SÖZÜ

Pezeşkiyan "İran, işgalci teröristleri bu korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" derken, İran Dini Lideri Hamaney de intikam sözü verdiği konuşmasında "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir. Çünkü kendisi bizim topraklarımızda şehit olmuştur" ifadelerini kullandı. Suikastın ardından gözlerin çevrildiği ABD ise, "Suikastta dahlimiz yok" açıklamasında bulundu.

İNTİKAM BAYRAĞI EN SON 3 KASIM'DA GÖNDERE ÇEKİLMİŞTİ

İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Haniye'nin öldürülmesinin ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi. İntikam bayrağı en son 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından göndere çekilmişti.

BAŞKENT DOHA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan Hamas, Heniyye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verdi. Heniyye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Heniyye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi. Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Heniyye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.

ERDOĞAN, HANİYE'NİN AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin eşi ve çocuklarıyla telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti."