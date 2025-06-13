İsrail'in, İran'da Tahran ve Tebriz kentleri başta olmak üzere birçok noktaya düzenlediği saldırıların yankısı sürerken, tatil veya ticaret amacıyla Türkiye'ye gelen İranlı vatandaşlar, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda duygularını dile getirdi.
İsrail'in saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren bazı İranlı turistler, ülkelerinde büyük bir öfke ve intikam duygusunun hakim olduğunu belirtti.
Saldırıların sadece askeri hedefleri değil, halkın moralini de doğrudan etkilediğini ifade eden vatandaşlar, dünya kamuoyunun sessizliğine ise tepki gösterdi. Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe duyduklarını dile getiriyor.
Saldırıların ardından duygularını dile getiren Abdullah Hoseyin isimli İranlı turist, "İran ve İsrail arasında işler çok sıcak ilerliyor. Hem sivil hem de komutanlardan ölenler oldu. Bu konuda biraz dertliyiz. Diğer taraftan da intikam hissi var. İran'da farklı görüşler var ama genel olarak tepkiler aynıdır. Anladığım kadarıyla İran'ın attığı adımlarla bu gidişat biraz daha sert bir noktaya gelecektir" dedi.
İsrail'den nefret ettiklerini belirten bir başka İranlı turist ise, "Biz İsrail'den nefret ediyoruz. Biz bekliyoruz ki bizim de bombalar İsrail'e gidecek inşallah. Hiç korku yok İran'da. 2-3 tane bomba geldi ama bilsinler ki bizden de çok gidecek onlara. Savaş çıkarsa tabi ki giderim ben, hepimiz gideriz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye de seslenen İran vatandaşı, "Biz Türk kardeşlerimizden de bekliyoruz bizle beraber hareket etmelerini. Onlar da İsrail'den nefret ediyor." diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › İranlılar, İsrail'in saldırıların ardından Türkiye'ye gelmeye başladı: Savaş çıkarsa gideriz - Son Dakika
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