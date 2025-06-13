İranlılar, İsrail'in saldırıların ardından Türkiye'ye gelmeye başladı: Savaş çıkarsa gideriz - Son Dakika
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İranlılar, İsrail'in saldırıların ardından Türkiye'ye gelmeye başladı: Savaş çıkarsa gideriz

İranlılar, İsrail\'in saldırıların ardından Türkiye\'ye gelmeye başladı: Savaş çıkarsa gideriz
13.06.2025 16:49
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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken sınırdan Van'a giriş yapan İranlı turistler, yaşananlara tepki gösterdi. İsrail'den nefret ettiklerini belirten bir İran vatandaşı, hiç korkularının olmadığını ve savaş çıkması durumunda da gideceğini söyledi. Türkiye'ye de seslenen İranlı turist, "Türk kardeşlerimizden de bekliyoruz bizle hareket etmelerini. Onlar da İsrail'den nefret ediyor" dedi.

İsrail'in, İran'da Tahran ve Tebriz kentleri başta olmak üzere birçok noktaya düzenlediği saldırıların yankısı sürerken, tatil veya ticaret amacıyla Türkiye'ye gelen İranlı vatandaşlar, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda duygularını dile getirdi.

İranlı Turistler, İsrail Saldırılarına Tepki Gösterdi

HAKİM DUYGU: İNTİKAM

İsrail'in saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren bazı İranlı turistler, ülkelerinde büyük bir öfke ve intikam duygusunun hakim olduğunu belirtti.

İranlı Turistler, İsrail Saldırılarına Tepki Gösterdi

TANSİYONUN DAHA DA YÜKSELMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORLAR

Saldırıların sadece askeri hedefleri değil, halkın moralini de doğrudan etkilediğini ifade eden vatandaşlar, dünya kamuoyunun sessizliğine ise tepki gösterdi. Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe duyduklarını dile getiriyor.

İranlı Turistler, İsrail Saldırılarına Tepki Gösterdi

"BİRAZ DERTLİYİZ"

Saldırıların ardından duygularını dile getiren Abdullah Hoseyin isimli İranlı turist, "İran ve İsrail arasında işler çok sıcak ilerliyor. Hem sivil hem de komutanlardan ölenler oldu. Bu konuda biraz dertliyiz. Diğer taraftan da intikam hissi var. İran'da farklı görüşler var ama genel olarak tepkiler aynıdır. Anladığım kadarıyla İran'ın attığı adımlarla bu gidişat biraz daha sert bir noktaya gelecektir" dedi.

İranlı Turistler, İsrail Saldırılarına Tepki Gösterdi

"HİÇ KORKU YOK İRAN'DA, SAVAŞ ÇIKARSA GİDERİM"

İsrail'den nefret ettiklerini belirten bir başka İranlı turist ise, "Biz İsrail'den nefret ediyoruz. Biz bekliyoruz ki bizim de bombalar İsrail'e gidecek inşallah. Hiç korku yok İran'da. 2-3 tane bomba geldi ama bilsinler ki bizden de çok gidecek onlara. Savaş çıkarsa tabi ki giderim ben, hepimiz gideriz." ifadelerini kullandı.

İranlı Turistler, İsrail Saldırılarına Tepki Gösterdi

TÜRKİYE'DEN DESTEK TALEBİ

Türkiye'ye de seslenen İran vatandaşı, "Biz Türk kardeşlerimizden de bekliyoruz bizle beraber hareket etmelerini. Onlar da İsrail'den nefret ediyor." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İranlılar, İsrail'in saldırıların ardından Türkiye'ye gelmeye başladı: Savaş çıkarsa gideriz - Son Dakika

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