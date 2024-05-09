İş İnsanı Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İş İnsanı Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

İş İnsanı Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

İş insanı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştığı bir programda bir araya geldi. Yıldız, öğrencilere motivasyon ve kariyer tavsiyelerinde bulunurken, Gazze'deki İsrail vahşetini kınayan bir bildiriyi seslendirdi. Yıldız, katliama sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

09.05.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle deneyimlerini anlattığı bir programda bir araya geldi. Yıldız, sunumunun ardından öğrencilerle birlikte Gazze'deki İsrail vahşetini kınayan bir bildiriyi seslendirerek, " Refah'a karşı canice saldırılar düzenlenirken buna sessiz kalmayacağız" dedi.

ATO Congresium Yönetim Kurulu Başkan Vekili, iş insanı, yapımcı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, "Gelecek Henüz Avuçlarınızda: Gençler Geleceğimiz" başlıklı kariyer ve motivasyon programlarının sonuncusunda Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kariyer Rotası kulübünün düzenlediği program İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. "Gençler, kararlı ve güçlü olun. Asla cesaretinizi ve güveninizi kaybetmeyin. Kendinize inanın ve emin adımlarla ilerleyin" sözleriyle konuşmasına başlayan Yıldız, gençlere deneyimlerini aktardı. "Çalışmaktan ve emek vermekten asla geri durmayın. Negatif düşüncelerden ve olumsuz etkilerden uzak durun. Sevgi dolu, saygı dolu ve samimi olun. Başarı ve mutluluk yolculuğunuz sizinle başlar" ifadelerini kullanan Yıldız'ın konuşması ilgiyle takip edildi. Öğrencilere staj imkanı sağlayacağını da belirten Yıldız, konuşmasının sonunda sahneye çağırdığı katılımcılarla birlikte Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken bir mesajı seslendirdi.

Yıldız, Gazze'deki insanlık dışı vahşeti, üniversite öğrencilerinin barışçıl protestolarına karşı gösterilen şiddeti ve Refah'a yapılan saldırıları kınadığı mesajda, şu çağrılarda bulundu:

"Dünya refah içinde yaşarken, Refah'ta çocuklar ölüyor. Katiller; Gazze nefessiz yardımsız kalsın diye son kapıyı da kapatmak istiyor. Sesimizi yükseltelim. Refah Sınır Kapısı'na yakın çok sayı da bina roketlerle hedef alınmışken, Refah'a karşı canice saldırılar düzenlenirken sessiz kalmayacağız. Susmayacağız. Katiller, Gazze'nin nefessiz, yardımsız kalmasını istiyor. Oysa zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Refah için ses vereceğiz. Bu katliama seyirci olanlar ve hiçbir şey yapmayanlar bu katliama ortaktır. Bu vahşeti barışçıl yöntemlerle protesto eden üniversite öğrencilerine şiddet uygulanıyor. Columbia'dan Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a birçok üniversitedeki protestocular, üniversitelerinden Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Ancak, bu taleplere karşı gösterilen orantısız tepkilerde öğrenciler gözaltına alınıyor ve üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Bu barışçıl tepkiye karşı gösterilen şiddetli yanıt, temel insan hakları ve akademik özgürlüklere vurulmuş bir darbedir. Bu durumu derin bir üzüntüyle kınıyoruz."

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katliam politikasına ve Gazze olaylarına duyarsız kalanların insanlık tarihindeki zulmün bir parçası olduklarını ve hesap vereceklerini belirten Yıldız, şöyle seslendi:

"Gelecek nesillere karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenler, tarihin mahkemesinde yargılanacaklar. Barış İçin Sesimizi Yükseltiyoruz, Şiddeti Kınıyoruz. Gazze'de yaşanan acılar için artık hesap verme zamanı geldi de geçiyor bile. Dünya genelinde yaşanan katliamlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen aktörlerden biri olduğu iddia ediliyor. Joe Biden yönetiminin soykırıma koşulsuz destek verdiği ve suskun kalanların da bu vahşete ortak olduğu belirtiliyor. Ancak Amerika'daki üniversiteler ve dünya genelindeki akademisyenler, soykırıma karşı seslerini yükseltiyor ve bunun sona erdirilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak demokrasi dersi vermeye çalışan Amerika ve işbirlikçileri, akademisyenlere ve öğrencilere şiddet uyguluyorlar. Biden yönetimi ve Netanyahu yönetimi, soykırımdan sorumlu tutulan işbirlikçilerin yargılanmasını bekliyoruz. Üniversitelerin soykırıma karşı ayaklandığını ve gençlerin bunu durduracağına inanıyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük bir mücadele veriyor ve biz her zaman yanındayız. Türkiye, Filistin'in ve Gazze'nin yanında yer alacak ve soykırımı yapanların yanında asla yer almayacak."

Hasan Yıldız, programın sonunda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz'a, Dekan yardımcısı Doç. Dr. Elif Küçük Durur'a ve İletişim Fakültesi öğrencilerine teşekkürlerini sundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Hasan Yıldız, Yönetmen, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş İnsanı Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
10:10 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:21 Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu! Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 11:21:21. #1.13#
SON DAKİKA: İş İnsanı Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement