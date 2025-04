İstanbul\'da \'Colors of The World\' Fuarı Açıldı

İstanbul'da 20 farklı ülkenin tanıtıldığı "Colors of The World" fuarı düzenlenen törenle açıldı. Ülkelerin kültürel lezzetlerinin görücüye çıktığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Merak edilen dünya şehirleri, Colors Of The World ile medeniyetlerin kalbi İstanbul'da buluştu. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle açılan fuarda aralarında Hindistan, Çin, Madagaskar, Şeyseller, Fas, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan'ın da bulunduğu 18 ülke, performans sahneleri, yemekleri ve müzik şovlarıyla görsel bir şölen sundu. 3 gün sürecek olan bu sıra dışı festivalde ziyaretçiler, Çin'in aslan dansını görme ve Çin'in ramenini, Belgrad'ın meşhur keklerini, Azerbaycan'ın şah pilavını tatma şansı yakalıyor. Colors Of The World'ün açık alanındaki bu etkinliklerin yanı sıra kapalı fuar alanında katılımcılar, kendilerine ayrılmış stantlarda farklı şehirler, acenteler ve ziyaretçiler ile etkileşime geçebiliyor. Katılımcılar, konferans ve seminer alanlarında şehirlerini detaylı olarak ziyaretçilere tanıtırken, verilen konferanslar ile de sektörün geleceği tartışılıyor. Ülkelerin kültürel lezzetlerinin görücüye çıktığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarda Şef Tolga Kuru, uluslararası katılımcılara Bafra pidesinin yapımını anlatarak, daha sonra ikramda bulundu.

"20 ülke gastronomi kendine özgün yemeklerini tanıtacaklar"

Ece Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yılmaztürk, "Colors Of The World fuarımızı ilk defa Türkiye'de düzenliyoruz. 20 ülkenin katılımı ile kendilerini tanıtmak için bu fuara geldiler. Bu fuarın en önemli özelliği katılımcı 20 ülke, kendine özgün yemeklerini katılımcılara tanıtacaklar. Fuarımızın performans sahnesinde ise dans ve gösterileri sahnelenecek. Danslar da farklı, tatlar da oldukça ilgi çekiyor. Bu fuara gelenlerin 20 ülkenin hem gastronomi hem de dansı ve müziğini keşfettikleri bir ortam olacak. Türk şeflerimiz de birbirinden lezzetli yerel yemekleri katılımcılara sunacak. Ayrıca kültür turizmi için de bilgilendirici konferanslar düzenlenecek. 20 Nisan'a kadar tüm katılımcıları bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL