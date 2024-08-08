İstanbul'da E-5 Karayolunda Çalışma Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da E-5 Karayolunda Çalışma Tepkisi

İstanbul'da aynı anda başlatılan E-5 karayolu çalışmaları nedeniyle trafikte uzun sürelerde beklemeler yaşandı. İBB metrobüs yol yenileme çalışmaları TEİAŞ'ın çalışmaları bitene kadar beklemeye alındı.

08.08.2024 11:08
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E-5 karayolunda aynı anda başlattıkları çalışma nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı. Yapılan haberlerin ardından İBB metrobüs yol yenileme çalışmalarını TEİAŞ'ın çalışmaları bitene kadar beklemeye alındı.

İstanbul'da aynı anda E-5 karayolu üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Küçükçekmece ve Avcılar yönünden birer şerit trafiğe kapatılması vatandaşlar saatlerce trafikte kalmasına neden oldu. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği "İstanbul'da trafik kaosu" başlıklı haber ses getirdi. Kamuoyunda yer alan haberler ve vatandaşların tepkisi üzerine aynı anda başlatılan çalışmalardan İBB metrobüs yenileme çalışmaları TEİAŞ çalışmaları bitene kadar beklemeye alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs yolu yenileme çalışmaları nedeniyle E-5 karayolu üzerinde Küçükçekmece'den Avcılara doğru 1 şeridi trafiğe kapatmıştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise aynı anda yaptığı yüksek gerilim yer altı kablosu çalışması nedeniyle ise E-5 karayolunda Avcılar'dan Küçükçekmece'ye doğru yan yol üzerinde 1 şerit trafiğe kapattı. İkisinin aynı anda olması vatandaşların her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmasına neden olup trafik kaosuna neden olmuştu. Kilometrelerce oluşan trafik nedeniyle vatandaşlar saatlerce süren kilometrelerce uzunluğunda trafik çilesi yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da E-5 Karayolunda Çalışma Tepkisi - Son Dakika

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