İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir: "31 Mart\'ta tüm Türkiye\'de hakiki bir değişimi başlatacağız"

KEMAL ONUR ATALAY

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, Aksaray'da; "İYİ Parti olarak 31 Mart 2024 ve sonrası seçimlerde milletimizden yönetme yetkisini devraldığımızda tüm şehirlerimizde iyi belediyecilik vizyonumuzla milletimizi hak ettiği gibi yaşayan, yaşatan ve huzurlu şehirler inşa edeceğiz. Merkezine milletimizi alan ve kazananın sadece milletimizin olduğu hakiki bir değişimi Allah'ın izniyle 1 Nisan'da tüm Türkiye'de başlatacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Ali Demir, yerel seçim çalışmaları kapsamında Aksaray'da parti teşkilatıyla bir araya geldi. Toplantıya İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, GİK Üyesi Fatih Koca, İYİ Parti İl Başkanı Sercan Belgemen, Belediye Başkan Adayı Tuğrul Karacaer, Teşkilat Koordinatörü Ruşen Şık ve teşkilat mensupları katıldı.

"PROJELERİMİZİ ORTAYA KOYMAYA İNATLA DEVAM EDİYORUZ"

Ali Demir şunları söyledi:

"Malumlar olduğu üzere ülkemizde uzun bir zamandır rekabetten değil, kutuplaşmadan beslenen kısır bir siyaset anlayışı hüküm sürmektedir. Bu anlayış yüzünden de sandık oy sayımından ibaret gibi görünmekte, seçmen de her halükarda kendilerine oy vermek zorunda olan iradelerine ipotek konulduğu düşünülen kitle olarak algılanmaktadır. Halbuki siyaset bundan çok daha fazlasıdır. Siyaset milletin derdine çare bulmak, halkın refahını arttırmak, vatandaşa doğrudan dokunma sanatıdır. Bu maksatla kurulmuş olan İYİ Parti siyasetin unutan ruhunu yeniden canlandırmak, milletimiz için hakkıyla rekabetin nasıl yapıldığını Türkiye'ye göstermek liyakatli ve ehliyetli adaylarımız ile ki bugün burada il başkanımızla birlikte Tuğrul Karaca başkanımız açıklanmıştır. Bir ilçemizle 5 belde adayımızda ilan edinmiş bulunmaktadır. Diğer liyakatli ehliyette adaylarımızın açıklanmasıyla ilgili çalışmalara devam edilmektedir. İYİ Parti olarak ilk günden beri milletimiz ve memleketimiz için yılmadan çalışmaya, vizyonumuzun çözümlerimizi ve projelerimizi ortaya koymaya inatla, azimle ve ısrarla devam ediyoruz. İyi belediyecilik vizyonumuzla milletimizin beton yığınlarına mahküm eden, fırsatçı yönetim anlayışına son vermek, şehirlerimizi insan ve çevre odaklı bütüncül bir imar anlayışıyla yeniden planlamak amacıyla değerli belediye başkan adaylarımız ile yerel seçimlere Aksaray başta olmak üzere tüm Türkiye'de iddialı bir şekilde giriyoruz.

"DEĞİŞİMİ 1 NİSAN'DA TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLATACAĞIZ"

Şehirlerimizin imar, arazi, konut, ulaşım gibi yasal meselelerini doğal, sosyal, tarih ve kültürel çevresiyle birlikte olacağız. Yeşil alanların korunmasını ve genişletilmesini sağlayacak her şeyden önce kentsel dönüşüm anlayışını değiştireceğiz. Doğal afet riskinin yüksek olduğu illerimizde yıkım ve kayıpları en aza indirecek kentsel dönüşüm ve imar adımlarını rantı değil, kamu yararını gözeten, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hemşehrilerimizle el ele atacağız. Tüm bunları yaparken de şehirlerimizin kimliklerini, dokularını, estetik yapılarını mutlaka koruyacağız. Tarih ve kültür mirasımıza mutlaka sahip çıkacağız. İYİ Parti olarak 31 Mart 2024 ve sonrası seçimlerde milletimizden yönetme yetkisini devraldığımızda tüm şehirlerimizde iyi belediyecilik vizyonumuzla milletimizi hak ettiği gibi yaşayan, yaşatan ve huzurlu şehirler inşa edeceğiz. Merkezine milletimizi alan ve kazananın sadece milletimizin olduğu hakiki bir değişimi Allah'ın izniyle 1 Nisan'da tüm Türkiye'de başlatacağız.

"BU SEÇİMDE YALNIZCA BELEDİYE BAŞKANI İÇİN TERCİHTE BULUNMAYACAK"

Bu önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlarıyla ilgili vatandaşlarımız, değerli seçmenlerimiz bir tercihte bulunmayacak. Onun yanı sıra İYİ Parti'nin dimdik duruşu ile birlikte milli güvenliğimize tehdit oluşturan düzensiz göçmenler ile geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, beyin göçü, gıda başta olmak üzere yüksek enflasyon, emekli ve çalışanların yetersiz alım gücü, önlenemeyen kur artışı, yüksek akaryakıt fiyatları, kira yüksek konut fiyatlarıyla yetersiz yurt sayısından kaynaklı barınma sorunu, işsizlik oranı, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı, açlık ve yoksulluk sınırı, karşılıksız çek ile icra dosyası sayısı, geçim sıkıntılarından kaynaklı mutsuz vatandaş sayısı, çiftçilerin yeterince desteklenmemesi, tarım arazilerinin plansız bir şekilde imara, sanayiye ve turizm açılması, orman ve zeytin alanlarının küçültülmesi, deprem riskine karşı dirençli yerleşim alanlarının oluşturulamaması, Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi olmak başta olmak üzere mahkeme kararlarının uygulanmaması, adil yargılanma, çağdaş eğitimden uzaklaşma gibi toplumun gerçek sorunlarına İYİ Parti tarafından çare bulunması ve halkın refaha yönelik projelerin hayata geçirilmesi de yerel seçimlerle birlikte oylanacaktır. Türk devletinin hak ettiği güce kavuşturmak, Türk milletine dayatılan tüm prangaları kırıp atmak, siyasetin merkezine milletimize almak için hür ve müstakil olarak kıymetli adaylarımızla özgüvenle yerel seçimlere giriyoruz."