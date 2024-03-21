İYİ Parti Milletvekili Yozgat\'ın Sorunlarını Sıraladı

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, "İlimizde, Türkiye'de de olan, günlük birçok sorunumuz var. Bunların başında hayat pahalılığı var, emeklilerle ilgili sorunlarımız var" dedi.

Lütfullah Kayalar, 31 Mart yerel yönetim seçimleri öncesinde çalışmalarını yürüttüğü Yozgat'ta yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi, ülkenin ve Yozgat'ın sorunlarını sıralayıp, çözüm önerilerinde bulundu.

Kayalar, hükümetin geçtiğimiz Ağustos ayında depremde, özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul depreminden etkilenecek olan sanayicilerden isteyenlerin Anadolu'daki bazı illere kaydırılması konusunda bir kararı açıkladığını hatırlattı. Orta Anadolu'da üretim yapmak isteyen sanayicilere Niğde, Nevşehir, Aksaray, Konya gibi illerin önerildiğin kaydeden Kayalar, bu illere Yozgat'ın da dahil edilmesini istediklerinin altını çizdi.

Yozgat'ın deprem riski en az olan illerden birisi olduğunu belirten Kayalar, şunları söyledi:

"Yozgat'ın bizim düşündüğümüz çerçevede deprem riski az olmasından başlayarak şu anda bile bulunduğu birçok şart İstanbul'dan, Marmara'dan, Orta Anadolu'ya aktarılacak olan yönetim tabiriyle işte göç etmesi düşünülen sanayi kuruluşları için fevkalade uygundur. Neden uygundur; Yozgat Ankara'ya çok yakındır. Yozgat Türkiye'nin ortası, Orta Anadolu'nun da tam ortasındadır ve denize mesafeleri hem Karadeniz anlamında hem de Akdeniz anlamında artık uzak mesafeler olarak nitelendirilecek mesafeler değildir. İkisine de hemen hemen aynı mesafededir. Trenle ilgili olan gelişme güzel bir hizmettir. Aynı şekilde ben hepsini gezdim havaalanıyla ilgili, daha epeyce bir yol var ama neticede başlamış olan, belli bir mesafeyi katetmiş olan bir havaalanı konusu da var. Bütün bunları topladığımız zaman ilk etaptaki şartlar Yozgat için müsait. Dolayısıyla biz Yozgat'ın önce yönetimin düşündüğü şekliyle, yani işte o dört il filan diye, organize sanayi bölgeler diye düşündüğü şeklinden başlamak üzere aslında bir endüstriyel dönüşüm merkezi olması konusunda mecliste verdiğimiz araştırma önergesiyle ilk adımı attık. Bu bir süreçtir, bu önemli bir süreçtir."

"ÇİFTÇİ BU SENE BELKİ SON 20 SENENİN EN ZOR SENESİNİ YAŞAMAKTA"

Çiftçinin çok büyük sorunlarının bulunduğunu aktaran Kayalar, "İlimizde, Türkiye'de de olan, günlük birçok sorunumuz var. Bunların başında hayat pahalılığı var, emeklilerle ilgili sorunlarımız var. Çiftçiyle ilgili sorunlara baktığımız zaman, çiftçi bu sene belki son 20 senenin en zor senesini yaşamakta, sorunlarımız var. Çiftçilik için de hayvancılıkla ilgili sorunlarımız var. Yani birçok sorunumuz var. Sanayileşmeyle ilgili zaten Yozgat'ın sorunu temelde sorunu var. Bütün bunların böyle teker teker sorun halinde değil de Yozgat'a kök bir çözüm gelmesi lazım. Köklü bir yeniden yapılanmaya kavuşması lazım. Bahsettiğim endüstriyel dönüşüm bölgeleriyle ilgili şu anda en iyi çalışma yapmış olan ve neticesini de almış olan ülke Çin'dir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'deki bakış açısının, Türkiye olarak bakış açısının genişletilmesi lazım" diye konuştu.