İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları İş Bıraktı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasındaki TİS görüşmeleri, teklif edilen sosyal denge tazminatının kabul edilmemesinin ardından tıkanırken; Büyükşehir'de çalışan memurlar bugün tam gün iş bıraktı. Memurlar, Büyükşehir hollerinden başlayarak CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyerek burada CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile görüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasındaki TİS görüşmelerinin tıkanmasının ardından yeniden başlayan eylemler devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde görevli memurlara ödenen sosyal denge tazminatı konusu krize neden olmuş ve işçiler geçtiğimiz ay şiddet boyutuna varan eylemler gerçekleştirmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sayıştay raporlarını işaret ederek yasal sınırın üzerine çıkamayacağını belirtirken işçilerin talepleri sonrasında yeni bir formül bulunmuştu. Tugay, SDS için yasal sınırın aşılması için Büyükşehir Meclisi'nden yetki almış ve yeniden başlayan görüşmelerse personele 16 bin 750 lira SDS teklif edilmişti. Ancak sendikanın teklifi kabul etmemesiyle TİS masası yeniden devrilmiş ve büyükşehir memurları yeniden eyleme çıkmışlardı.

Büyükşehir'de çalışan memurlar, eylemlerinin 3.gününde bugün tam gün iş bıraktı. İş bırakan memurlar, Büyükşehir hizmet hollerinden başlayarak sloganlar eşliğinde CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü.

Sendika temsilcileri, İl Başkanlığı'nda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediye emekçileri haklarına sahip çıkmak için sendikal, anayasal ve demokratik haklarını kullanarak, her geçen gün kitleselliği artan eylemler gerçekleştirmiştir. Emekçiler kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceğini her gün yaptıkları eylemlerle göstermiştir. Sayın Tugay, emekçilerin kararlı tutumu karşısında temmuz ayında yapılan Belediye Meclis Toplantısı'na yasal sınırın üstünde toplu sözleşme yapmak için yetki istemiş, Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin oy birliği ile kendisine yetki verilmiştir. Ancak Sayın Tugay, kazanılmış haklarınızı koruyarak ve memur maaşlarına gelen zamları yansıtarak sizinle toplu sözleşme yapmak istiyorum ancak CHP Genel Merkezi'nden onay bekliyorum diyerek, İzBB Meclisi'nin verdiği yetkiyi yeterli görmemiş olacak, bir de CHP Genel Merkezi'nden yetki alma ihtiyacı duymuştur.

"İktidara giden yolun yerel yönetimlerden geçtiğini kendilerine hatırlatmak isteriz"

CHP Genel Merkezi, ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle halkın yoksullaştığını, alım gücünün düştüğünü ve halkın geçinemediğini her gün televizyon ekranlarından ifade etmesine rağmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onay verirseniz enflasyon artışlarını dahil ederek memurlarla toplu sözleşme yapmak istiyorum talebine, 21 ay boyunca hiç artış olmadan sözleşme yapacaksın demiştir.

İktidara yürüdüğünü iddia eden bir partinin, yaklaşık 2 yıl boyunca hiç artış yapılmadan toplu sözleşme dayatmasında bulunması, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır sözünü hatırlatıyor. Biz de iktidara giden yolun yerel yönetimlerden geçtiğini kendilerine hatırlatmak isteriz. Buradan ifade etmek isteriz ki, belediye emekçileri hiçbir baskıya boyun eğmemiştir, emekçilerin haklarına yapılan saldırı kimden gelirse gelsin mücadele etmiştir. Buradan CHP Genel Merkezi'ni emekçileri, sendikaları, toplu sözleşme masasını yok sayan bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Özgür toplu sözleşme masasının kurulması ve demokratik ortamın yaratılması için kendilerini göreve davet ediyoruz. Belediye emekçileri mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazandığı haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyecektir. Gasp edilen haklarımız iade edilene ve özgür toplu sözleşme masası kurulana kadar, İzmir ve Ankara'nın her yeri mücadelemizin merkezi olacaktır."