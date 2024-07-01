İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, Sağlıklı Yaşam İçin Projeler Yürütüyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerinin sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla dikkat çekici ve yenilikçi projeler ile atölye çalışmaları sürdürüyor. İzmir genelinde yapılan etkinlikler, vatandaşlardan da tam not alıyor.

İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzenlenen etkinliklerle sağlıklı yaşam konusunda bilinçleniyor. Hayata geçirilen 7 ayrı proje, kentlilerin sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam sürmelerine destek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca tütünle mücadele, diyabetle mücadele, obeziteyle mücadele ve çalışma hayatı ile güvenlik kültürü konularında da atölye çalışmaları düzenleniyor. Bu atölyeler, halkın sağlık bilincini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Sağlık bilincini artırmayı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi hedefleyen bu çalışmalarla İzmir, sağlıklı yaşam konusunda öncü bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor.

Sağlığı Geliştiren Parklar

Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Sağlığı Geliştiren Parklar projesi, İzmirlilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını geliştiriyor. Bornova Aşık Veysel Alanı'nda başlatılan projede uzmanlar, doğru beslenmeden fiziksel aktivitelere, ilkyardımdan psikososyal sağlığa kadar birçok konuda eğitimler vererek İzmirlilerin sağlığına katkı sağlıyor. Proje, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını doğayla iç içe bir ortamda kazandırmayı hedefliyor.

Sağlıkla Yaş Alıyorum farkındalık seminerleri

Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Karabağlar Belediyesi iş birliğiyle Sağlıkla Yaş Alıyorum farkındalık seminerleri düzenliyor. Etkinliklerde alanında uzman kişiler tarafından sağlıklı ve mutlu yaş almanın ipuçları veriliyor. Psikolog, diyetisyen, hekim, gıda mühendisi, spor eğitmeni ve iş güvenliği uzmanları tarafından yürütülen seminerlerde, katılımcılar doğru beslenmeden fiziksel egzersizlere, etiket okuryazarlığından yaş almanın psikolojik etkilerine kadar birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Bazı seminerler üç haftalık atölyeler şeklinde düzenlenirken, seminere katılanlara katılım belgesi veriliyor.

Dikkat Sağlık Var

Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nün başlattığı bir diğer proje ise Dikkat Sağlık Var projesi. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve menopoz eğitimlerinin yanı sıra kronik solunum yolu hastalıkları, diyabet ve obezite eğitimlerinin de verildiği Dikkat Sağlık Var projesi, hastalıklarla mücadelede toplumu bilinçlendirme ve önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Vukuatımız Eğitim Bayraklı

Nafiz Gürman ve Gümüşpala mahallelerinde başlatılan Vukuatımız Eğitim projesi ise genel sağlık, ağız ve diş sağlığı, psikososyal sağlık, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, ev kazalarından korunma ve ilkyardım konularında kapsamlı eğitimler sunuyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, dezavantajlı mahallelerde bu çalışmaları genişleterek devam ettirmeyi planlıyor.

Sağlıklı köyler

Sağlıklı Köyler projesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçe ve mahallelerde sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için kapsamlı stratejiler uygulanıyor. Mevcut durum ve ihtiyaç analizi sonucunda, sağlık açısından diğer ilçelere göre daha fazla zorluk yaşadığı tespit edilen Ödemiş Ovakent Mahallesi, Torbalı Subaşı Mahallesi ve Bergama Ayaskent Mahallesi pilot bölge olarak belirlendi. Gelen talep üzerine pilot bölgelere Tire de eklendi. Pilot bölgelerde, sağlık ve yaşam kalitesi anketleri düzenlenerek ihtiyaçlar belirlendi. Alanında uzman eğitmenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, pilot bölgede uygulanacak eğitim programları hayata geçirilecek.

İzmir'de sağlık hareketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla Bedeni Şekillendiren Zihnin Kendisidir başlıklı fiziksel aktivite programı başlattı. Her çarşamba saat 12.30'da Kültürpark'ta düzenlenen etkinlik, halka ücretsiz olarak sunuluyor. Klinik pilates eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilen egzersizler, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel fayda sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlik, her yaştan ve seviyeden katılımcıya uygun olarak tasarlandı. Katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek beden ve zihin arasındaki dengeyi kurma fırsatı buluyor. Düzenli katılım, günlük hayatın stresinden arınmaya ve enerjik bir yaşam sürmeye yardımcı oluyor.

Kadınlar sağlıkla yaş alıyor

Kadınların sağlık ve refahını desteklemek amacıyla organize edilen Kadınlar Sağlıkla Yaş Alıyor eğitim programı da Ödemiş'teki ilk seminerle başlatıldı. Uzmanların rehberliğinde üç oturumda yapılan eğitim programında hekimler, psikologlar, sosyologlar ve diğer uzmanlar, kadın sağlığına dair önemli konuları ele alıyor. Katılımcılar, kadın sağlığı, psikolojik iyi oluş, doğru nefes teknikleri, ev kazalarından korunma ve ilk yardım gibi konularda bilgilendiriliyor. Eğitim programı sadece bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmıyor. Program sonunda katılım belgesi almaya hak kazanan katılımcılara sağlıklı yaşamı destekleyici hediyeler de dağıtılıyor.

Etkinlikler ile ilgili Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nün 232 2938781 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. Sosyal medya üzerinden "ibbsaglikisleri" hesabından da takip edilebilir. - İZMİR