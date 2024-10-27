İzmir\'de Cumhuriyet Bayramı, dev Türk bayraklı kortej, fener alayı ve törenlerle kutlanacak

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı adına yakışır bir görkemle kutlayacak. Cumhuriyet'in 101'inci yılında, 7'den 70'e İzmirli yurttaşlar 350 metrelik Türk bayrağı taşıyarak kortej oluşturacak. Marşların söyleneceği kortejde bu yıl ilk kez İzmir'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer alacak. Fener alayı ve Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri ile coşku doruğa çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Coşkulu Cumhuriyet kutlamalarına İzmirli vatandaşların da büyük bir katılımla eşlik etmesi hedefleniyor. Tüm İzmirlileri 29 Ekim'i kutlamaya davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük bayram' olarak miras bıraktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentin dört bir yanında coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında aynı inanç ve gururla, 7'den 70'e tüm yurttaşlarımızla meydanlarda olacağız" dedi.

Kutlamalar 28 Ekim'de başlıyor

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 28 Ekim'de saat 12.45'te İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Saatler 13.30'u gösterdiğinde ise İzmir Valiliği önünde "101. Yıl Etkinliği" düzenlenecek.

29 Ekim günü saat 10.00'da İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban kent protokolünün tebriklerini kabul edecek. Cumhuriyet coşkusu, saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak kutlama ve geçit töreni ile devam edecek. 7'den 70'e İzmirlilerin bir araya geleceği törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri de takdim edilecek.

Bando ekibi İzmir Metrosu'nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama etkinlikleri kapsamında ise 13.00-15.00 saatleri arasında İzmir Metrosu'nun Fahrettin Altay, Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu marşlar çalarak yolculara Türk bayrakları dağıtacak.

Türk Yıldızları'ndan hava gösterisi

Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Yıldızları da İzmir'de olacak. İzmirlilerin Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkaracak gösteride, Türk Yıldızları semaya yükselecek. İzmirliler, nefes kesecek gösteriyi 17.30-18.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı'ndan izleyebilecek.

350 metrelik dev Türk bayrağıyla fener alayı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda önemli bir etkinlik de yapılacak. Protokol ve yurttaşlardan oluşan kortej, Konak Saat Kulesi önünde toplanarak saat 19.45'te Karşıyaka Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyecek. Kortej, Konak Pier AVM'nin önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşecek ve dev yürüyüş 1. Kordon'a doğru devam edecek. Marşların söyleneceği kortejde bu yıl ilk kez İzmir'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Altınordu ve Göztepe'nin yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı bazı kulüpler de korteje katılacak. Saat 20.30'da da Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi var.

Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri

Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri ise 18.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da düzenlenecek. Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) SmyrnAcapella, TPKD Selluka Kadınlar Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu ve İzmir Barosu Çoksesli Korosu'nun yer alacağı konserin koro şefi Halil İbrahim Aydın olacak.

27 Ekim'de "Cumhuriyet Kupası"

Spor bilinci ve kültürünün yaygınlaştırılması için pek çok çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez U12 erkek futbol takımlarının katılımıyla Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenleyecek. Urla Belediyespor, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Buca Belediyespor, Sakinşehir Seferihisar Spor, 1923 Alsancakspor, İzmir Üçyol Gençlik Spor, 1957 Menderes Spor ve Gümüşordu'dan oluşan 8 kulübün U12 erkek futbol takımlarının mücadele edeceği turnuva, 27 Ekim Pazar günü, Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak karşılaşmalar, tüm sporseverlere açık olacak.

APİKAM'da panel

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) de 30 Ekim günü Prof. Dr. Fevzi Çakmak ve Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu'nun katılımıyla, "Cumhuriyet Dönemi'nde İzmir'de Toplumsal Değişim ve Siyaset" paneli düzenleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek panele, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Fevzi Çakmak, "Cumhuriyet, Atatürk ve İzmir", Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu ise "Cumhuriyet Dönemi'nde İzmir'de Siyasi Hayat" konu başlıklarıyla katılacak. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı'nın moderatörlüğünü yapacağı panel, APİKAM'da saat 18.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - İZMİR