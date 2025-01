İzmir\'de Huzur ve Güvenlik Vurgusu

Yerel

(İZMİR)- İzmir Valisi Süleyman Elban, "Biz insanımızın huzur içerisinde 24 saat bu şehrin her köşesinde rahatça işine gitsin, rahatça dinlensin, rahatça eğlensin. Her ne istiyorsa onu gönül rahatlığıyla yapabilsin diye asayiş ve huzuru temin etmek için bu uygulamaları yapıyoruz" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Balçova Termal Otel'de gerçekleşen buluşmada Vali Elban, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi güvenlik ve asayişle ilgili de her geçen gün sahada olabildiğince etkin olmaya çalışıyoruz. Denetimleri etkin bir şekilde yapıyoruz. Bazen insanlar şikayetçi olabilir. İzmir'in şehir merkezinden bir taraftan bir tarafına gittiğinizde akşam bazen üç, dört kontrole; aramaya takılıyoruz diye şikayet edenler de olabilir. Bana da söylüyorlar. Ama denetimleri etkin bir şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Sahada olabildiğince daha fazla kolluk birimimizi bulundurmaya çalışıyoruz. Son dönemde sahada daha fazla ekip görüyorsunuz. Hem trafik ekibi hem asayiş, Yunuslarımız, diğer ekiplerimiz kırsalda yine jandarma. Bu özellikle bizim arzu ettiğimiz ve her geçen gün daha da fazla arttırdığımız bir durum. Bir olağanüstülük var mı, onun için mi yapıyoruz? Hayır. ya da bir özel bir sorun mu var? Hayır. Ama biz insanımızın huzur içerisinde 24 saat bu şehrin her köşesinde rahatça işine gitsin, rahatça dinlensin, rahatça eğlensin. Her ne istiyorsa onu gönül rahatlığıyla yapabilsin diye asayiş ve huzuru temin etmek için bu uygulamaları yapıyoruz. Ancak insanımızın hayatına müdahale edecek, konforunu etkileyecek ya da onları rahatsız edecek şekilde olmamak kaydıyla bu konuda arttırıyoruz. Tek amaç var; huzur ve güvenliğin temini. Onun için sahadaki varlığımız, denetimimiz, etkinliğimiz her geçen gün temin ettiğimiz ekipmanlar ve ona paralel olarak personel sayısı ve bürolardaki personelleri de olabildiğince sahaya çıkardık. Her geçen gün daha çok artacak. Bunun bir yansıması da asayiştir, diğer hususlardır, trafiktir.

"Uyuşturucuyla yoğun bir mücadelemiz var"

Yoğun bir mücadelemiz var uyuşturucuyla. Belli bir aşama da kaydettik. Ancak bu uyuşturucu konusu sadece bizim şehrimizin ya da sadece bizim ülkemizin konusu değil maalesef hem dünyada hem ülkemizde özellikle uyuşturucu, sentetik uyuşturucuların özellikle ucuz ve hızlı yayılması dolayısıyla kullanım konusunda da hızlı bir yaygınlık var. Biz hem arzı azaltmayla ilgili satıcılar konusunda mücadelemizi daha da sıklaştıracağız. Hem de talebi azaltmayla ilgili. Gençlerimizin bu sıkıntıya düşmemeleriyle ilgili önleyici çalışmalarımızla yoğunlaştıracağız. Arzı ve talebi olabildiğince düşürmek, hatta minimize etmek arzusundayız. O anlamda da sahada da arkadaşlarımız çalışıyor. Her geçen gün yeni ekipmanlarımız, yeni mücadele tekniklerimiz hemen hemen her ay belli bir oranda sürekli kameralar diğer mücadeleyle ilgili alet edevatlar, araçlar, ekip arabalarını, diğerlerini sürekli devreye sokuyoruz. Yine önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız hazırlığını yapıyor. Yoğun bir alımımız olacak. Çünkü personeliniz eksikse bu mücadelede zayıf kalıyorsunuz. Personeliniz yetkin değilse zayıf kalıyorsunuz. Personeliniz var ancak teknolojiyi kullanamıyorsanız, edevatınız yoksa yine zayıf kalıyorsunuz. O yüzden biz hem personel sayısını arttırıyoruz hem personeli daha yetkin hale getirmeye hem de teknoloji tüm imkanlarını kullanabilmek için her türlü alet, edevatı, araç gereci almak için gayret içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre ciddi bir baskılamamız, istatistik anlamında ciddi olumlu anlamda bir düşüş var. İnşallah 2025'te de bu sefer 2024'den daha iyi olmak için gayret edeceğiz."

"112'ye ihbarda bulunun"

Kentte görülen olumsuzlukların 112'ye ihbarı edilmesi çağrısında bulunan Elban, "Gördüğünüz her olumsuzluğu hem bizi bilgilendirmek, uyarmak, ihbarda bulunmak hem de resmi kayda geçsin diye 112'ye ihbarda bulunun. Bizler oraya derhal ekip görevlendirelim. Bizim için de çok önemli. Takip ediyoruz. O yüzden 112'ye mutlak suretle her konuyu ama sadece uyuşturucu, asayiş değil, her konuyu bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. Sağlıklı olarak hizmet üretmenin bir yolu da bu" ifadelerini kullandı.

"Suriyelilerden gönüllü dönüşler oluyor"

İzmir'de bulunan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili ise Elban, şunları söyledi:

"Suriye'de hızlı bir dönüşüm oldu. Tabii çok doğaldır ki bu hızlı dönüşümle ilgili ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli göçmenlerin de bir bilgisi yoktu. 13 seneden beri burada yaşıyorlar. Nüfusun bir bölümü Suriye'yi hiç bilmiyor. 17 yaşın altındakiler burada doğdular, buraya geldiklerinde birkaç aylıklardı, birkaç yaşındalardı. Onlar hiç Suriye'yi bilmiyor. Onlarla ilgili sürekli temasımız var. Değerlendirmeler de yapıyoruz. Ancak henüz net bir şekilde onların da bir şey söyleme şansı yok. Çünkü orada da henüz durum çok netleşmiş değil. Henüz hepsi gidip göremedi. Ne oluyor bitiyor bilmiyorlar. Ama genel düşünce çok doğaldır. Dönüşle ilgili bir niyet, bir beklenti kendileri de ifade ediyorlar. Ama bunun ne kadar olacağı, ne kadar sürede olacağını devlet olarak biz çalışma yapıyoruz, takip ediyoruz. Kendimize göre versiyonlar yapıyoruz ama tabii bu sosyolojik olay, bunu böyle bir matematiksel, mühendislik olarak kestirmeniz yüzde 100 sonuç vermeniz mümkün değil. Bir dönüş olacağı, belli bir oranda olacağı hem Suriyeli misafirlerimiz açısından hem de bizim devlet olarak değerlendirmelerimiz açısından görünüyor. Ama bunun süresi ve hangi oranda olacağıyla ilgili şu anda bir şey söylemek için çok erken. Gönüllü dönüşler oluyor. Sayın İçişleri Bakanımız düzenli olarak belli periyotlar net gidişleri açıklıyor. Düzenli olarak şeffaf bir şekilde kamuoyunu bilgilendiriyor bakanlığımız."

"Tasarruf tedbirlerinin çok sıkı uygulanması dolayısıyla geçen yıl başlayamadık"

Yapımı planlanan İzmir Valiliği ek hizmet binasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Süleyman Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl bakanlığın programına tasarruf tedbirlerine rağmen girdi. Cumhurbaşkanlığı izniyle programa da girmişti ancak kamuda tasarruf yok falan deniyor ama çok tasarruf var. İzinli olmasına rağmen tekrar bütçedeki bir kısmı dolayısıyla bizim ile birlikte yapılacak hükümet konaklarına onay çıkmadı ve yapılamadı. Bu senenin bütçesinde, yatırım programında yine varız. Bu sene Cumhurbaşkanlığımızın izin listesinde yine varız. Ama tekrar nihai bir izin daha gerekiyor. Eğer bütçede yeni bir kısıtlama olmazsa son yaptığımız projeye uygun olarak bizim yaklaşık 14 bin metrekare kapalı olan L tipinde bir valilik hizmet binası yapmayı planlıyoruz. Projemiz hazır, her şeyimiz hazır sadece izin bekliyoruz. Tasarruf tedbirleri dolayısıyla malumunuz 11 deprem ili dışında diğer illerimizde çok özel bir durum yok ise genel anlamda tasarruf tedbirleri kapsamında yeni yatırım yapılamıyor. Bu tedbirlerden azami derecede hem Maliye Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı bütçe başkanlığı hem de bakanlıklar çok sıkı bir şekilde uyuyorlar. Bunun bir istisnası bize tanındı sağ olsunlar. Milli Eğitim Bakanımız 11 deprem iline okul yapımıyla ilgili istisna vardı diğer illerde yoktu ancak biz de 30 Ekim'de ciddi bir deprem yaşadık. Ben o depreme bağlı olarak çok bakanımıza izah ettiğimizde o da hak verdi ve biz 12'inci il olduk. Milli Eğitim yatırımlarımız açısından iyiyiz. Orada da o deprem iliği kapsamında değerlendirildiğimiz için okulumuz devam ediyor ama onun dışında dediğim gibi yani tasarruf tedbirlerinin çok sıkı uygulanması dolayısıyla geçen yıl başlayamadık bu yıl büyük ihtimalle beklentimiz yüksek, başlarız diye düşünüyoruz ama henüz ön izinlerle ilgili bir açıklama gelmedi Cumhurbaşkanlığından."