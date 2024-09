İzmir\'de Kent Lokantaları, Ekonomik Zorluklar İçindeki Vatandaşlara Umut Oluyor

Yerel

(İZMİR)- Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle CHP yönetimindeki belediyeler tarafından hayata geçirilen ve her geçen gün bir yenisi daha açılan Kent Lokantaları, vatandaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlıyor. Depremzede olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Aç kaldığımız için buraya geliyoruz. 50 liraya yemek yiyoruz, karnımız doyuyor" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kemeraltı Çarşısı'nda büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası'nda her gün yüzlerce vatandaş dört çeşit yemekten oluşan menüye 50 TL'ye sağlıklı ve ekonomik bir şekilde erişiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'ndan yemek yiyen vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Belediyenin açtığı Kent Lokantası çok güzel oldu"

Emeklilerin dışarıda yemek yiyemedikleri için Kent Lokantalarını tercih ettiklerini belirten Veli Yurdakul isimli vatandaş "Dışarıda yemek yiyemediğimiz için yemek yemek için buraya geliyoruz. Geçim derdi 12 bin 500 lira aylıkla zor. Belediyenin açtığı Kent Lokantası çok güzel oldu. Birkaç yere daha açılmasını temenni ediyorum" dedi.

"CHP'li belediyelerden görüp AKP'liler de açıyor artık"

Fikret Katıdemirel isimli vatandaş ise "Emeklinin hali belli. Kime sorsanız aynı şeyi söyler. Öyle rahat hayat yok artık emekliye. Başka yerde yemek yiyemiyorum, kimse yiyemez. Sadece emekli değil çalışanlar da geliyor buraya. Bu memleketi bu hale getirdiler işte. Olacak olan bu. Bütün CHP'li belediyeler artık Kent Lokantası açıyor. Her belediye başladı açmaya. CHP'li belediyelerden görüp AKP'liler de açıyor artık. Gaziantep falan öyle yapmış. Bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Taklit etmeye başladılar hemen. Allah yardımcımız olsun. Herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

"Ekonomik şartlar çok ağır"

Mehmet Akdağ isimli vatandaş ise Kent Lokantası uygulamasının çok güzel bir hizmet olduğunu belirterek "Yemekler güzel. Ben Torbalı'dan geliyorum buraya. Eşim rahatsız hem akşam yemeğini alıyorum hem öğlen yiyorum.Çok güzel bir hizmet" dedi.

Emekli öğretmen Birgül Korkmaz da "Çok güzel bir uygulama. Halk faydalanıyor, takdir ediyor. Bu fiyatta yemek çok zor. Lezzetli de memnunuz. Emekli olarak çok zor. Anlatmak mümkün değil, anlatarak bitmez. Ekonomik şartlar çok ağır" ifadelerini kullandı.

"İnsan onuruna yakışır bir beslenmek bile ne yazık ki lüks oldu bizim için"

"Ülkede düşen tek şey insanın canının değeri, onun haricinde her şeyin fiyatı artıyor ne yazık ki. Biz de isteriz tabii müreffeh bir ülkede yaşamak. Yani insan onuruna yakışır bir şekilde beslenmek bizde isteriz. Ama karnımızı bile doyuramıyoruz. Bırakın araba almayı, ev almayı" diyen Mert Çer isimli vatandaş ise şunları kaydetti:

"Şu anki ekonomik şartlarda insan onuruna yakışır bir beslenmek bile ne yazık ki lüks oldu bizim için. Vallahi ben burasıyla hasbelkader tanıştım. Bir arkadaşım dedi 'Kent Lokantası açılmış, fiyatı 50 lira. Şimdi 50 lirayı duyunca acaba dedim hani lezzetli midir? Kaliteli midir? Güzel midir? Biraz şüpheyle yaklaştım. Sonra geldim. Yaklaşık 15-20 gündür de hemen hemen her gün geliyorum. Çok lezzetli yemekler. Ben içeriğine dikkat ediyorum özellikle. Hani her şey hijyenik, çalışan personel, kibar, işte eldivenleri var, bone takmışlar. Çatallarda herhangi bir leke yok. Tabaklar güzel. Yemekler lezzetli. Ne çok pişmiş ne az pişmiş. Bence gayet güzel. Hem fiyatı hem yemeklerin tadı gayet güzel. Lezzetli, besleyici ve doyurucu. Üniversite mezunuyum. Ortalamanın üzerinde bir maaş aldığımı düşünüyorum. Ayda iki kez lokantaya ancak gidebilirim. Ama buraya hemen hemen her gün geliyorum."

"Dört çeşit 50 lira, iki çay parası bile değil"

Özkan Yıldırım isimli vatandaş ise "Aşağı yukarı bir ay önce haberim oldu. Dört çeşit 50 lira, iki çay parası bile değil. Vatandaşlar faydalanıyor gerçekten. İnsanlar zor durumda. Aslında keşke hiç böyle şeyler olmasaydı. Herkes daha rahat geçinseydi. Yemek hiç söz konusu olmasaydı. Eskiden yemek hiç söz konusu olmazdı. Ne bu hayat pahalı olsaydı ne de Kent Lokantaları olsaydı ama maalesef hayat pahalılığı varsa bu Kent Lokantaları da en azından biz derman gibi vatandaşa gelir diye düşünüyorum" dedi.

"Aç kaldığımız için buraya geliyoruz"

Bir depremzede vatandaş ise isminin açıklamak istemeyerek "Aç kaldığımız için buraya geliyoruz. 50 liraya yemek yiyoruz, karnımız doyuyor. Allah'a şükür, belediyeye şükür. 56 yaşına geldim emekli olamadım. Depremzedeyim, evim yapılmadı. Evsiz kaldım, işsiz kaldım, arabasız kaldım. Dört senedir hiçbir şey sahibi değiliz. 50 liralık kuyruğa giriyoruz" şeklinde konuştu.