İzmir\'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

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İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'dan bu yana yeni yaşam alanları oluşturmak için yapılan çalışmaların ihale bedeli 4 milyar 513 milyon lirayı aştı. İzmir'de 6 bölgede 8 etap halinde devam eden yaklaşık 820 bin metrekarelik dev bir alanda depreme dayanıklı yeni mahalleler kuruluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5 yıllık süreçte önemli bir aşamaya geldi. İzmir'de 2019'dan bu yana ihale bedeli 4 milyar 513 milyon lirayı aşan bedelle yeni yaşam alanları kuran Büyükşehir Belediyesi, 820 bin metrekarelik dev alanda depreme dayanıklı yeni mahalleler kurmayı sürdürüyor. 6 bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapım faaliyetlerine başlanan Karabağlar Uzundere, Gaziemir Emrez-Aktepe, Konak Ege ve Karşıyaka Örnekköy mahallelerinde bin 150 bağımsız birimin inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Yaklaşık 5 bin 560 bağımsız birimin yapımına yönelik faaliyetler sürdürülüyor.

İZMİRLİLERİN YATIRIMLARIYLA DAHA DA BÜYÜYOR

İzmir'de Türkiye'ye örnek olacak şekilde yerinde dönüşüm, yüzde yüz uzlaşı, belediye garantörlüğü ilkeleriyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kooperatifleşme modeliyle bir kat daha büyüdü. Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü etap, Gaziemir Emrez/Aktepe 1'inci etap ve Uzundere 3'üncü ve 4'üncü etabın yükleniciliği Büyükşehir iştiraki İZBETON'a verildi. Bu 5 noktada, imalatların başlaması için 5 ayrı protokol imzalandı. İZBETON onlarca müteahhit ile görüştü. İzmirlilere en çok fayda sağlayacak, güvenli konutların inşaatı için kooperatif alt yükleniciliği formülü öne çıktı. Başkan Tunç Soyer'in kooperatifçiliğe verdiği önemle paralel olarak İzmirli iş insanlarının oluşturduğu kooperatifler ile protokoller imzalandı. Devasa projeler İzmirlilerin yatırımlarıyla daha da büyüyor.

BÖLGELERDE YAPILANLAR VE SON DURUM

Birinci ve ikinci etabı tamamlanan Örnekköy'de üç bloktan oluşan ve 611 bağımsız bölümü kapsayan 3'üncü etap çalışmaları sürüyor. A1 Blok'ta kaba imalatın yüzde 86,64'lük kısmı, A2 Blok'ta kaba imalatın yüzde 79,98'i, B Blok'ta kaba imalatın yüzde 9'u bitirildi. Yine üç bloktan oluşan ve 407 bağımsız bölümü kapsayan 4'üncü etap çalışmaları kapsamında bloklardan ikisinde kaba imalatlar tamamlandı, bir blokta da kaba imalatta 13'üncü kata kadar çıkıldı. 585 bağımsız bölümü kapsayan 5'inci etap çalışmalarında temel inşaatı ve kaba imalat çalışmaları sürüyor.

Gaziemir Kentsel Dönüşüm alanı 1'inci etapta 293 bağımsız bölümü kapsayan bazı bloklarda tabliye beton dökümleri ve bazı bloklarda ise temel imalatları devam ediyor. 2'nci etap kapsamında da 261 bağımsız bölüm için temel imalatları sürdürülüyor.

Karabağlar Uzundere'de 1422 bağımsız bölümü kapsayan 3'üncü etapta bazı blokların bodrum kat kaba imalatlarına başlandı. Diğer bloklar için temel kazı çalışmaları ve proje çalışmaları sürüyor. 4'üncü etap kapsamında ise yer teslimi yapılmış olan parseller üzerinde 1283 konut ve 24 işyeri için projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Üç bloktan oluşan Ege Mahallesi 1'inci etapta 702 konut ve 4 işyeri yapımı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. B1- B2 Blok temel beton dökümü yapıldı, T Blok zemin iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.

30 EKİP DEPREMİ SONRASINDA HALK KONUT PROJESİ HAMLESİ

Dirençli kent hedefiyle Halk Konut projesi de hayata geçirildi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem sonrası orta hasarlı ve riskli yapı olduğu tespit edilen binaların yeniden inşası için geliştirilen projeyle vatandaşların kendi konutlarını inşa etmesi sağlandı. Kooperatif sistemine dayanan, sosyal, ekonomik ve teknik bir model olan Halk Konut projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Egeşehir A.Ş, İZBETON ve Bayraklı Belediyesi iştiraki olan Baybel A.Ş.'nin her bina için kurulan bir kooperatif ile yaptıkları paydaşlıkla yürütülüyor.

15 Haziran 2022'de Halk Konut 1 (Dilber Apartmanı) Kooperatifi ile imzalanan ilk sözleşmeden sonra 17 ayrı kooperatif ile daha sözleşme yapıldı. Toplamda 18 kooperatif ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde 110 bin metrekare yapı inşaat alanı ile 758 konut, 66 ticari birim olmak üzere 824 bağımsız birim inşa edilecek.

Yaklaşık 2 bin 500'den fazla depremzede barınma hakkına eski adresinde, eski mahallesinde tekrar kavuşacak. Pilot proje olan Halk Konut 1'de kaba inşaat süreci tamamlandı. İnce imalatlar ile ilgili yapım süreci devam ettiriliyor.