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İzmir Depremzedeleri Yararlanamıyor: Biz de Depremzedeyiz - Son Dakika
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İzmir Depremzedeleri Yararlanamıyor: Biz de Depremzedeyiz

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, 'yarısı sizden yarısı bizden' kampanyasından İzmirli depremzedelerin yararlanamadığını belirterek, İzmir depremzedesi görmezden gelindiğini söyledi. Özkan, evlerini yaptıramayan ve başkalarının evlerinde kirada oturmak zorunda kalan İzmir depremzedelerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

25.12.2023 - 19:16,
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İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, 'yarısı sizden yarısı bizden' kampanyasından İzmirli depremzedelerin yararlanamadığını belirterek, "İzmir depremzedesi görmezden geliniyor. Biz şimdi evlerini yaptıramayan, başkalarının evlerinde kirada oturmak zorunda kalan İzmir depremzedesiyiz. Unutmayın biz de depremzedeyiz" dedi.

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Özkan, "İzmir depremzedesi için bıçak kemiğe dayandı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 36 aydır evsiz, barksız, yurtsuz orada burada sürünen depremzedeler olmaktan bıktık. Önümüzü görmek istiyoruz. Biz de depremzede gibi görünmek istiyoruz. 17 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan 1 milyon 250 bin TL 0,79 faiz oranlı kredi bugüne kadar sadece bir apartman tarafından kullanılabildi. Bundan sonra 23 Nisan 2023 tarihinde sayın eski Bakanımız Murat Kurum tarafından dillendirilen ve yayınlanan şu anda tekrar yürürlüğe giren 'yarısı sizden yarısı bizden' kampanyasından İzmir depremzedesi maalesef yararlanamadı" dedi.

BAŞKALARININ EVİNDE KİRADA OTURMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Özkan, farklı şehirlerde yaşayan depremzedeler arasında ayrımcılık yapıldığını iddia ederek şunları söyledi:

"6 Ekim 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan kararname gereği 6 Şubat depremzedelerine 750 bin TL konut hibe kredisi, 750 bin TL de geri dönüşümlü kredi şeklinde kredi onaylandı. Burada deprem görmüş on ilin yanında bizden önce on ay önce deprem görmüş Elazığ'a alınmışken İzmir depremzedesi görmezden geliniyor. Biz şimdi evlerini yaptıramayan başkalarının evlerinde kirada oturmak zorunda kalan İzmir depremzedesiyiz. Unutmayın biz de depremzedeyiz"

İzmir Depremzedeleri Yararlanamıyor: Biz de Depremzedeyiz
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir Depremzedeleri Yararlanamıyor: Biz de Depremzedeyiz - Son Dakika
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