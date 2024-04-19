İzmir Kitap Fuarı Kültürpark\'ta başladı

İzkitapfest- İzmir Kitap Fuarının açılışı Kültürpark'ta gerçekleştirilirken, 350'ye yakın yayınevi, 50'ye yakın sahaf ile onlarca kurum geleneksel fuarda yerini aldı. İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan tarihlerinde 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.
İzkitapfest - İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kapılarını açtı. 350'ye yakın yayınevi, 50'ye yakın sahaf ile onlarca kurumun katıldığı İzkitapfest; Lozan'dan 26 Ağustos'a, Kaskatlı Havuz'dan Basmane'ye ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosuna kadar Kültürpark'ın tüm alanlarına yayılarak doğayla iç içe bir edebiyat buluşmasına ev sahipliği yapıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen kitap fuarı, 19-28 Nisan tarihlerinde 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, bu yıl Kültürpark'ın dört bir yanındaki açık alanlarda düzenlenen İzkitapfest - İzmir Kitap Fuarının açılışını yaptı. Kültürpark Lozan Kapısının iç bölümünde yapılan açılışta Başkan Tugay, yazar Ahmet Ümit ve CHP Zonguldak ve İzmir eski Milletvekili Kemal Anadol'a plaket takdim etti. Fuara İzmirlileri davet eden Başkan Cemil Tugay, "İzmirliler, Kültürpark'ın tamamında bir fuar yaşamanın keyfini, değerini bilir. Şimdi, ülkemizin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarıyla yaşadığımız bu geleneğe İzkitapfest de eklendi. 'Baharın coşkusuyla Kültürpark'ta' sloganıyla düzenlediğimiz festival sayesinde Kültürpark'a işte şimdi bahar geldi" dedi.
"Kitaplar bizi dünyaya açar"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bugün, İzmir'imizin hazinesi Kültürpark'ın kapılarından geçerken geldiğimiz yer, sadece Kültürpark değildi. Zamanları ve mekanları aşan bir yolculuğa adım attık hep birlikte. Öyle ki parkımızın sınırları genişledi; içine tüm zamanları, coğrafyaları, evrenin sonsuzluğunu ve dünyanın tüm hikayelerini aldı. İnsanlığın başlangıcından bu yana üretilen fikirler, yaşanan duygular, durumlar, hikayeler, bilimin ve sanatın bütün yolculuğu burada; Kültürpark kapılarının içinde bugün; çünkü bugün, kitapların şenliğini başlatıyoruz. Kitaplar, bizi dünyaya açar" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları ile yayıncılığa yeni bir soluk geldiğini ifade eden Başkan Cemil Tugay, "Söyleşiler, imza günleri, konserler, dans ve pantomim gösterileri, müzikaller, tiyatrolar, illüzyonist gösterisi gibi onlarca türde binden fazla etkinlikle tam anlamıyla bir kitap festivali bizi bekliyor" diye aktardı.
Sanat ve edebiyatın zorunlu tüketim maddesi haline getirilmesi gerektiğini savunan İzkitapfest'in onur konuğu yazar Ahmet Ümit, "İzmir gibi Türkiye'nin çok anlamlı bir şehrinde kitap fuarının onur konuğu olmak muhteşem bir şey. Bana hep şu soru soruluyor; 'İzmir'le ilgili roman yazmayacak mısın? İzmir'de konu mu yok, bu kadar renkli, canlı, muhteşem tarihe sahip bu şehirde yok mu seni ilgilendiren bir konu?' İzmir'i yazmadan ölmeyeceğim, merak etmeyin. İzmir ile ilgili şahane bir roman yazacağım, tarihi bir roman olacak ve elbette bu şehrin ilk ozanı dediğimiz büyük Homeros ile ilgili olacak. Başka çaresi var mı? Homeros olmadan İzmir olur mu?" şeklinde konuştu.
Başkan Tugay, açılışın ardından Kültürpark'ta açılan stantları gezdi. Birçok yazar ve yayınevi, Başkan Tugay'a kitap hediye etti. Fuarı geliştirerek ve büyüterek yola devam edeceklerini ifade eden Tugay, büyüdüğünde belediye başkanı olmak istediğini söyleyen fuarın minik katılımcısı Poyraz'la da sohbet etti. Tugay, katılımcılara iyi fuarlar dileyerek İzmirlileri Kültürpark'a davet etti.
Birbirinden önemli isimler İzkitapfest'te
Girişin ücretsiz olacağı İzkitapfest, saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İzkitapfest, sadece kitap alışverişi için değil; aynı zamanda söyleşiler, dinletiler, yarışmalar, konserler ve imza günleri ile ziyaretçileri için tam bir kültür şölenine dönüşecek. Yazar, şair, çizer, gazeteci, edebiyat dünyasının birbirinden önemli 800'den fazla ismi, düzenlenecek binin üzerinde imza etkinliği ve söyleşi ile deneyimlerini paylaşacak. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da özel olarak düzenlenen alanda okuyucuları ve İzmirli kitapseverlerle buluşacak. Sahaf Sokağı ile Türkiye'nin en geniş sahaf katılımına da ev sahipliği yapacak fuarda, özel kitap müzayedesi de gerçekleşecek.
Atatürk Açıkhava Tiyatrosu birbirinden değerli isimleri ağırlayacak
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda bilim, düşün ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimleri düzenlenecek söyleşi ve imza etkinliklerinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Tarihçi, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 22 Nisan'da, akademisyen, jeolog ve bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör 21 Nisan'da, şair yazar Murathan Mungan 27 Nisan'da, tarihçi, akademisyen, yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan 27 Nisan'da, animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu da 27 Nisan'da Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda İzmirlilerle buluşacak.
Edebiyatın önemli isimleri İzkitapfest'te
Fuarda, birbirinden değerli yüzlerce yazar, şair, çizer, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek. Ahmet Ümit, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Canan Tan, Çağan Irmak, Mahir Ünsal Eriş, Mete Kaan Kaynar, Mine Söğüt, Murathan Mungan, Murat Menteş, Saygı Öztürk, Sema Kaygusuz, Serhan Asker, Şükrü Erbaş, Umut Sarıkaya gibi isimler fuarda okurlarıyla buluşacak. İzkitapfest'i, 10 gün boyunca yüz binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi ve daha fazla bilgi https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alacak. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › İzmir Kitap Fuarı Kültürpark'ta başladı - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapıldı.
AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kürt seçmenin tercihlerini ve AK Parti'nin durumunu değerlendirdi. Miroğlu, Kürt seçmenin, AK Parti ve DEM gibi partilere oy vererek, marjinal sokak siyasetinden kurtulup siyasetin merkezinde söz sahibi olmak istediğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bugün öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ecevit Keleş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sarıbıyık, bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekti. Keleş ise bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi gerektiğini belirtti.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönem meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye daire müdürleri, basın mensupları ve Burhaniyeliler toplantıya katıldı. Toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri ve encümen üyeleri seçildi. Ayrıca komisyon üyeleri belirlendi ve 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.
31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Pazaryeri Belediye Meclisi ilk kez toplandı. Toplantıda encümen üyeleri, başkan vekili ve plan bütçe komisyonu belirlendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1512 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralaması, Hatay da en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 2023 sonu itibarıyla 1512 oldu. Kuruma geçen yıl 371 ürün için başvuru yapıldı ve bunlardan 209'u coğrafi işaret tescili aldı.
Akyazı Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı'nın güzelleştirilmesi ve değer katılması için çalışacaklarını belirtti.
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı'na girecek. Buna rağmen ekonomik zorluklar yaşayan halk, pazarda alışveriş yaparak bayrama hazırlanıyor.
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Zeytinburnu'nun 5 yıllık yeni yönetiminde söz sahibi olacak belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayanlar, 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulmasını izlemek için sahillere ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin kampüsüne akın etti. Tutulma, Meksika'nın kuzeyindeki bazı şehirlerde net şekilde izlendi. Meksikalılar ve turistler, tarihi anlara tanıklık etmek için tutulmanın görüldüğü kentlere akın etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?