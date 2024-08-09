Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı

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Japonya'da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 13'e yükseldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise yapılan 'aşırı şiddetli deprem' uyarısının ardından önceden planlanan Orta Asya gezisini iptal ettiğini açıkladı.

09.08.2024 10:49
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Japonya'da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetim Dairesi'nden edinilen bilgilere göre, Miyazaki, Kagoshima ve Kumamoto eyaletlerinde yaşayan 13 kişinin sarsıntı sırasında yaralandığı bildirildi. Bazı otoyol ve evlerde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

"BİR HAFTA BOYUNCA ÜLKEDE KALMAYA KARAR VERDİM"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, bugün yaptığı açıklamada önceden planlanan Orta Asya gezisini deprem nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) dün yayınladığı "aşırı şiddetli deprem (MegaQuake)" uyarısına atıfta bulunan Kishida, "Bu uyarı ilk kez yayınlandığından insanların endişeli hissedeceklerini düşünüyorum. Dünkü deprem sonrasındaki çalışmaların ve muhtemel yeni depreme dair hazırlıkların yolunda gittiğinden emin olmak için önümüzdeki bir hafta boyunca ülkede kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı. Kishida, "Sonuç olarak, Orta Asya ve Moğolistan'a yapmayı planladığım ziyareti iptal etmeye karar verdim" dedi. Bugün başlaması ve Pazartesi gününe dek sürmesi planlanan gezisi kapsamında Kishida'nın Kazakistan, Özbekistan ve Moğolistan'ı ziyaret ederek siyasi temaslarda bulunması bekleniyordu.

Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı

JAPONYA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Dün Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, JMA sarsıntının yerel saat ile 16:43'te 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima ve Ehime eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlanırken, yüksekliği 1 metreyi bulan dalgaların oluşabileceği açıklanmıştı. Kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere üst katlara ve yüksek kesimlere çıkma çağrısı yapılırken, kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında gecikmeler yaşanmıştı.

Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı

"AŞIRI ŞİDDETLİ DEPREM" UYARISI YAYINLANMIŞTI

Depremin ardından ilk niteliğinde bir "aşırı şiddetli deprem (MegaQuake)" uyarısı yayınlayan JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda 1 hafta içinde yeni çok büyük bir sarsıntı yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. JMA'da görevli deprem uzmanı Profesör Naoshi Hirata konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nankai Çukuru depreminin meydana gelme ihtimali şu anda normalden birkaç kat daha yüksek" ifadelerini kullanmıştı. "Bir mega depremin tam olarak ne zaman ve nerede meydana geleceğini söyleyemeyiz" diyen Hirata, "Ancak insanların hazırlıklı olduklarından emin olmak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Resmen deprem ülkesi! 7.1\'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • murat salih başçı: Maraş depreminde ölenler için takdiri ilahi diyenler geldi nedense aklıma.... 54 3 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Deprem şiddetli aynı olsa da, oradaki depremin gücü ile türkiyedekinin gücü bir değil. 6 32 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: yaralilarda kesin japon değildir başka ülkeden heyecan yapıp pencereden atlamislardir 25 1 Yanıtla
  • Okay Örüm: 0 panik. adamlar isini biliyor. Ona göre de altyapıları var. çimentodan demirden çalmaz. 24 0 Yanıtla
  • Gündüz: Şu deprem istanbulda olsa vay halimize 24 0 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Adamlar putperest ama kimse ölmüyor. Bizde ölenlere de kader falan diyorlar. 16 1 Yanıtla
  • bülent C.: 7,1 ile 7,4 deprem arasında bile büyük yıkıcı fark vardır. Ama tabiki Japonya da 7,6 da olsa binalar deprem yönetmeliğine göre yapıldığından Türkiye dekinden daha sağlam ve ayakta durma olasılığı yüksek , insan kaybı olmaması normal sonuç. Binaları yaparken cepe indirilecek kazanılacak paradan çok insan sağlığını düşünmek gerekiyor. İnsanları deprem değil bina öldürür diyorlarya aslında binayı hakkı ile yapmayan diğer vijdansız olanlar öldürüyor. 4 0 Yanıtla
  • Osman Koca: şiddet aynı olsada sallama şekli yönüyle asyadaki depremlerin daha az yıkıcı gücü olduğunu okumuştum.türkiyede olanlar çok yıkıcı 2 2 Yanıtla
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