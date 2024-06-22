Kadın güvenlik korucusu 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor - Son Dakika
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Kadın güvenlik korucusu 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor

Kadın güvenlik korucusu 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor

Azerbaycan asıllı güvenlik korucusu Sevinç Gök, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor.

22.06.2024 12:13
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Azerbaycan asıllı güvenlik korucusu Sevinç Gök, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye vatandaşı Azerbaycanlı Sevinç Gök, cesareti ve vatan sevdasıyla görenlerin göğsünü kabartıyor. Jandarma personeli Uzman Çavuş Salih Gök ile dünyaevine giren Sevinç Gök, güvenlik korucusu olarak görev yaparak, eşiyle birlikte gece gündüz demeden halkın huzuru için operasyonlara katılıyor.

"Bizlere haklarını helal etsinler"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan güvenlik korucusu Sevinç Gök, 2018 yılından beri güvenlik korucusu olarak görev yaptığını ifade ederek, "Anne olduktan sonra şehit annelerimizi daha iyi anlıyorum. Benim kızım şu an bizden kilometrelerce uzakta ve ben istediğimde gidip sarılabileceğimi biliyorum ama şehit annelerimizin böyle bir şansının olmadığını biliyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Vatan için, devletine ve bayrağına bağlı evlatlar yetiştirdikleri için hakları ödenmez. Bizlere haklarını helal etsinler" dedi.

"Burada teröre göz açtırılmıyor"

6 senedir Çukurca'da jandarma çatısı altında terörle mücadelede eşi ve silah arkadaşlarıyla beraber görev yaptığını ifade eden Gök, "Her daim jandarmanın bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Benim için bugün Azerbaycan, Karabağ ve Bakü ne ise Türkiye, Ankara, Hakkari ve doğu bölgesi aynıdır, değişemez. Bugün burada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarma personellerimiz, tüm güvenlik güçlerimiz, İHA'larımız ve SİHA'larımız çok büyük bir emek veriyorlar. Bugün bu coğrafyada yaşayan insanlar eskiye nazaran daha huzurlular. Rahat bir şekilde yastığa başlarını koyduklarında güven içerisinde uyuyabiliyorlar. Burada teröre göz açtırılmıyor, her daim enselerinde olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

"Şartlar ne olursa olsun söz konusu vatansa göreve her daim hazırım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Sevinç Gök, "Karabağ Savaşı'nda bizleri yalnız bırakmadıkları ve yanımızda olduklarından dolayı çok teşekkür ederim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e savaşta gösterdikleri başarılarından dolayı minnettarım. Tebrik ediyor, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Savaşta canlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Yine bizler için Azerbaycan'da görev yapan tüm komutanlarımıza, aynı şekilde Bayraktar ailesine minnettarlığımı bildiriyorum. Bugün şartlar ne olursa olsun söz konusu vatansa göreve her daim hazırım. Yurt içi ve yurt dışı fark etmez. Azerbaycan ve Türkiye bayrağının dalgalandığı neresi olursa olsun görev için emir bekliyorum. Büyüklerimiz, bize 'Hayatta iki sevginin yaşı yoktur' derlerdi. İlki vatan, ikincisi bayraktır. Bunu unutmayalım, unutturmayalım ve gelecek nesillere anlatalım. Birlik ve beraberlimiz daim olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın güvenlik korucusu 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor - Son Dakika

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