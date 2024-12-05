Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı İlanının 90. Yılı

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(MALATYA) - CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla il binasında açıklama yaptı. Aydın, "Bugün ise gerçek bir demokrasinin ancak kadın-erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasıyla mümkün olacağını çok daha açık bir şekilde görüyoruz, biliyoruz ancak siyasi temsil noktasında bu eşitlik sağlanabilmiş değil. Nitekim, Dünyada kadınların siyasete katılımı endekslerinde ülkemizin bugün çok geri sıralarda olması bunun en açık göstergesi" dedi.

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90.yılı bugün. Önce 1930'da belediyelerde, 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde ve 1934'te de TBMM'de seçme ve seçilme hakkını kazanan kadınlar, bu haklarını birçok ülkeden önce elde ettiler. Tüm bu adımları atan, bu büyük kadın devrimlerini gerçekleştiren başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm devrimcileri saygıyla ve minnetle anıyoruz. O günlerde, ülkemizin ancak kadınların eşit haklara ulaşmasıyla kalkınacağına, güçleneceğine inananlar geleceği de bu bakış açısıyla şekillendirdiler.

"Dünyada kadınların siyasete katılımı endekslerinde ülkemiz geri sıralarda"

Bugün ise gerçek bir demokrasinin ancak kadın-erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasıyla mümkün olacağını çok daha açık bir şekilde görüyoruz, biliyoruz ancak siyasi temsil noktasında bu eşitlik sağlanabilmiş değil. Nitekim, Dünyada kadınların siyasete katılımı endekslerinde ülkemizin bugün çok geri sıralarda olması bunun en açık göstergesi.

Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Uçurumu 2024 verilerine göre, Türkiye, kadınların siyasete katılımında 146 ülke arasında 114. sırada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde henüz kadın temsili yüzde 20, yerel siyasette ise yüzde 5 düzeyinde. Tüm bu veriler, siyasette temsil eşitliği konusunda acil ve somut adımların atılmasıyla sonuç alıcı politikaların uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. İşte bu nedenle bugünün bir yıldönümü değil aynı zamanda bir harekete geçme günü olduğunu biliyoruz. Geleceğe güçlü adımlarla yürümeye devam etmek istiyorsak yarınlar için daha fazlasını talep etme günüdür.

Bu taleplere cevap vermek için kararlı adımlar atan, kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önündeki engelleri kaldırmak için en önemli adımlardan birini atan parti Cumhuriyet Halk Parti'mizdir. Eylül 2024'te gerçekleşen Tüzük Kurultayı ile değişen tüzüğümüzde, kademeli artışla yüzde 50 eşit temsili sağlayacağına dair iradesini ortaya koyan partimiz, yerel seçimlerde de kadın temsil oranını ciddi ölçüde arttırmıştır.

"35 kadın belediye başkanı CHP listelerinden seçilmişlerdir"

1 Nisan 2024 sabahı itibariyle, Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde toplam 35 kadın belediye başkanı CHP listelerinden seçilmişlerdir. Ayrıca, son yerel seçimlerde kadın belediye meclis üyelerinin sayısında da ciddi artış yaşanmış, ezcümle yerel siyasette kadın temsili katlanarak artmıştır. Bunlar, eşit temsilde siyasi iradenin ve kararlılığın ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Aynı kararlılığı, TBMM'de olan tüm siyasi parti gruplarından beklediğimizi de belirtmek isteriz."