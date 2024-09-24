Kadirli'de Velilerin Yemek Tepkisi - Son Dakika
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Kadirli'de Velilerin Yemek Tepkisi

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Kadirli'de veliler, çocukların öğle arası eve gönderilmemesine ve kantindeki yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

24.09.2024 13:55
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Kadirli'de veliler, çocukların öğle arasında yemek yemesi için evlerine gönderilmemesine tepki gösterdi. Veli Hatice Kalkan, "Çıkartıp yemek yedirmiyorlar. O yüzden çocuk aç kalıyor. Eve gelip ağlıyor sızlıyor. Kantin çok pahalı alamıyoruz. Evde yedirmek istiyoruz göndermiyorlar" dedi.

Kadirli'de evleri okula yakın olan veliler, çocuklarının öğle arasında yemek yemeleri için evlerine gitmesine izin verilmemesinden yakındı. Okulda yemek çıkmadığını belirten veliler, pahalı olduğu için çocukların kantinden bir şey alamadığını ve aç kaldıklarını söyledi.

"Öğle yemeğini de bakanlık vermiyor"

Velilerden İsmail Karabörk, "Okullar karşısında küçük bir işletmeciyim. Aynı zamanda okul kantinlerinden daha ucuz veriyorum öğrencilere bütün şeyleri. Ben aynı zamanda veliyim, çocuğumun dışarı çıkmasını istiyorum. Okula yakın olduğu halde bakkala dahi göndermiyorlar. Sağlıklı beslenemiyorlar. Öğle yemeğini de bakanlık vermiyor. Kantinlerde de her gün simit ekmek yemekten çocukların karnı bozuluyor" dedi.

Salih Yılmaz, "Okulda öğretmenler öğrencileri göndermiyormuş dışarı. Biz daha ucuz veriyoruz yemekleri. Bir de çocuklarımız aç kalıyor. Kendileri kantinde fazla fazla veriyor çocuklara pahalı pahalı. Bizim çocukların dışarıda yemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şengül Halaç, "Çocukları kısıtlıyorlarmış. Okuldan dışarı çıkartmıyorlarmış. Biz çocuklarımızın dışarı çıkmasını istiyoruz. Kantinde sıkışacak çocuklar. Fiyatlar yüksek olacak, alabilen var alamayan var. Biz çocuklarımızın dışarı çıkıp alışverişini etmesini yemek yemesini istiyoruz" dedi.

Hatice Kalkan ise, "Çıkartıp yemek yedirmiyorlar. O yüzden çocuk aç kalıyor. Eve gelip ağlıyor sızlıyor. Kantin çok pahalı geliyor alamıyoruz. Bütçemiz dar geliyor. Evde yedirmek istiyoruz, göndermiyorlar. Paramız da yok sıkıntıdayız, aç kalıyor" diye konuştu.

"Dışarı çıkmak istiyorlar"

Kemal Gökçe, "Okula uzaktan gelen öğrencilerin yerine göre bütçeleri kısıtlı oluyor. Kantindeki kısıtlı imkanlardan faydalanıyorlar fakat yeterli olmuyor, dışarı çıkmak istiyor. Bu da bazen öğrencilerde olumsuz durum oluşturuyor. Şahsen herkes kendi özgür iradesiyle ne yiyeceğini kendisi kararını verip ve kantindeki kısıtlı imkanlardan bir simit, poğaça var. Yani genellikle hazır paket gıdalar bunu da çocuklardan uzak tutmak istiyoruz sağlık açısından. Yerine göre tam beslenemiyor çocuklar. Verimli bir durum olmuyor" dedi.

"Kendimi tutsak hissediyorum"

Bir öğrenci ise, "Ben 18 yaşındayım, öğrenciyim. Benim aniden okuldan çıkmamı yasakladılar. Kendimi çok tutsak hissediyorum. Bizi bu şekilde okula hapsetmeleri hiç huzurlu hissettirmiyor. En azından öğle arası arkadaşlarımla bir şeyler yemek ev yemekleri yemek istiyorum. Hep sürekli zaten kantinden beslenmek sağlık açısından da iyi olmaz bizim için. Simit yiyebiliyoruz, her gün simit ayran yemek, her gün evden yemek getirmek çok kolay olmuyor" diye konuştu.

Kadirli\'de Velilerin Yemek Tepkisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli'de Velilerin Yemek Tepkisi - Son Dakika

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