Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ağırladı

03.08.2022 13:43
Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ağırladı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Bodrum'daki tsunami gözlem çalışmaları hakkında bilgilerin paylaşıldığı, belediyenin afetlere karşı yürüttüğü hazırlık çalışmalarının konuşulduğu buluşmada, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Kandilli'nin Bodrum'da bugüne kadar yapılan 2 Deprem İstasyonu ile Tsunami Gözlem İstasyonu'nun inşaatlarını gerçekleştiren Muğla Temsilcisi İnşaat Mühendisi Siret Bali'de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum yarımadamız, Gökova Körfezi ve çevresinin bir deprem bölgesi içinde bulunduğu gerçeğinin farkındayız. 2017'de yaşadığımız deprem de bunun bir göstergesiydi. Belediyemiz, deprem ve sonrasında oluşabilecek tsunami riskine karşı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve ekibiyle birlikte yürütülen her türlü çalışmalara destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz. Sadece depreme karşı değil yangın, sel gibi afetlere karşıda her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Bilinçli, eğitimli gönüllülerimizle, teknik araç ve ekipmanlarımızla, su taşkınlarına karşı yaptığımız altyapı çalışmalarımızla halkımızın afetleri en az hasarla atlatmaları için mücadelemiz sürüyor" dedi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, ülke genelinde 258 tane deprem istasyonu ve bununla birlikte birçok tsunami gözlem istasyonu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Haluk Özener, "Başkanımıza özellikle bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek, hem belediyenin de katkısıyla inşaatını yaptığımız mendirek içindeki Tsunami Gözlem İstasyonumuzla ilgili bazı konuları görüştük, enerji kapasitesinin arttırılması konusunda da kendilerinden destek istedik. Sağ olsun kendileri de desteklerini bizden esirgemeyeceklerini söylediler" diye konuştu.

Mendirek'te inşa edilen Tsunami Gözlem İstasyonu'nun amacından bahseden Prof. Dr. Haluk Özener, "Hepinizin yaşadığı 2017 Bodrum- Kos depremini biliyorsunuz özellikle o depremden sonrada enstitü olarak biz buradaki hem deprem hem tsunami çalışmalarını güçlendirmek için Avrupa Birliği'yle ortak bir proje gerçekleştirdik. Bu çerçevede çok parametreli tsunami gözlem istasyonunu mendirekte inşa ettik. Toplamda sadece Bodrum bölgesinde 3 adet deprem istasyonumuz bulunmakta. 2019'da bir deprem tsunami tatbikatı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Tsunaminin ülkemizde çok bilinmeyen ve ciddiye alınmayan bir konu olduğunu ifade eden Özener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

"Denizlerde olan 5.5 büyüklüğünde bir depremden sonra veya kıyılardan içerde 100 km içerisinde gerçekleşen bir depremden sonra yaşanabilecek tsunami ile ilgili enstitümüz sadece Türkiye'de değil Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de ve bağlantılı denizlerde tsunami uyarı mesaj gönderiyor. Bu erken uyarı mesajları 13 farklı ülkeye gönderiliyor. Türkiye'de de Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na bu tsunami mesajını iletiyoruz. Benim özellikle söyleyebileceğim, ülkemizde 500'ün üzerinde irili ufaklı diri aktif fay bulunmakta. Bu coğrafyada tarih boyunca deprem oldu ve olacak. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz en önemli şey depremleri önleyemeyeceğimiz için zararlarını azaltmak yönünde çaba sarf etmemiz lazım. Tsunami özelinde de özelikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz en önemli mesaj, bir depreme maruz kaldığınız zaman evlerinizden çıkıp kıyı bölgelerine gitmeyin. Meraklı bakışlar içerisinde belki deniz çekiliyor gidiyor geliyor seyretmektense mümkün olduğu kadar kıyıdan uzaklaşıp, daha yüksek rakımlı yerlerde bulunmanız."

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile İnşaat Mühendisi Siret Bali, Başkan Aras'ı ziyaretinin ardından Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'u da ziyaret etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, Kandilli, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ağırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:43 Tartışmalı görüşmede AK Parti ile konuşuldu? HDP Eş Başkanı Mithat Sancar anlattı
13:20 Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki ismi işaret etti: Varlığı endişe verici
13:05 Crespo'nun Sivasspor karşılaşmasında yaptığı hareket, Galatasaraylılardan bile takdir topladı
12:55 Samsun'da 2 lise öğrencisinin gizemli ölümü! Yol kenarında cansız bedenleri bulundu
12:40 Kahramanmaraş'ta 16 milyon yıllık keşif! Kuzu otlatırken bulduğu cismin ne olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi
12:34 Ormandan toplayıp yedikleri mantar sonları oldu! Gelinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
11:57 Asgari ücret hakkındaki tartışmalar hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin: Aralık ayında toplantı var
12:00 Gökhan Özoğuz'dan lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'la ilgili müjde: Tedavi bitti
11:54 Kadınlara çok önemli iç çamaşırı uyarısı! Sakın bu hatayı yapmayın
11:53 Togg nasıl çalışır? Sosyal medya hesabında adım adım anlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 14:01:16. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement