Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, aday belirleme sürecini eleştirdi

Yerel

CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaptığı açıklama ile aday belirleme sürecini eleştirdi. Selvitopu, "Aday tercihinde Karabağlar'ın kendine özgü bu dokusunun göz ardı edildiğini, bir kez daha üzülerek belirtmek istiyorum" dedi.

CHP tarafından tekrar aday gösterilmeyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yazılı açıklama yaptı. Başkan Selvitopu'nun açıklaması şöyle:

"BANA 'DÜRÜST, ÇALIŞKAN' SIFATLARINI VEREN VATANDAŞLARIMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞTIM"

"10 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm Karabağlar Belediye Başkanlığı görevinde, "kişilere değil, topluma hizmet" anlayışıyla hareket ettim. Görev sürem boyunca ranta, usulsüzlüğe, yolsuzluğa geçit vermeden, Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımıza eşit ve nitelikli hizmet sunmak, ilçemizi modernleştirmek için çaba harcadım. Bu süreçte bana 'dürüst, çalışkan' sıfatlarını veren vatandaşlarımıza layık olmaya çalıştım.

Karabağlar Belediyesi bugün, kurumsallaşmış, mali yönden istikrarlı ve örnek gösterilen yerel yönetimlerin başında geliyor. Halkın kendisine emanet ettiği her kuruş toplum yararına projelere aktarılıyor. Özveriyle çalışan, alınteri döken tüm emekçilerin maaşları günü gününe yatırılıyor. Temizlik, asfaltlama gibi rutin işlerin yanı sıra, kenti geleceğe taşıyacak büyük ölçekli projeler ardı ardına yaşama geçiriliyor.

Örneğin, 2700 hektarlık yerleşim alanını 2050'li yıllara taşıyacak planlamalar tamamlandı. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Mobilya Akademi, Uzundere Rekreasyon Alanı, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi, yeni pazaryerleri, modern park ve yeşil alanlar vb. gibi çok proje kente kazandırıldı. İzmir'in en büyük spor komplekslerinden biri olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi tamamlanma aşamasına getirildi.

"KADINLARI, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ ÖNCELEYEN POLİTİKALAR, PROJELER ÜRETİLDİ"

Karabağlar'ın sosyokültürel yapısı dikkate alınarak, kadınları, çocukları ve gençleri önceleyen politikalar, projeler üretildi. Sayıları 18'e ulaşan semt merkezleriyle ev kadınlarımıza ulaşıldı. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin ücretsiz yararlandığı KARBEM, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, "Eğitim Kart", "Sosyal Destek Kartı", okullarımızın bakım onarımları vb. gibi sosyal belediyecilik çalışmaları yürütüldü. Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'de kırsal kalkınma desteklendi. Özellikle Kavacık, Coğrafi İşaret Belgesi aldığımız üzümü ve tescilli festivaliyle İzmirimizin marka değerlerinden biri oldu.

"HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ DESTEKLE 31 MART YEREL SEÇİMLERİ İÇİN ADAY ADAYLIĞINA BAŞVURDUK"

Projelerimizi tamamlamak ve kentimiz için ortaya koyduğumuz hedeflerimize ulaşmak adına, halkımızdan da aldığımız destekle 31 Mart yerel seçimleri için aday adaylığına başvurduk. Bunda, Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, 'Elimizdeki belediyelerin tamamında anket başlattık... Halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzde. Seçildiğinden ileride olan, partinin oyundan ileride olan, halkın gönlünde olan belediye başkanlarımızı tekrar aday yapacağız' sözleri etkili oldu. Hatırlanacağı gibi 2019 yerel seçimlerinde vatandaşlarımız bizi onurlandırarak, nüfusu 100 bini aşan belediyeler içinde oyunu en çok artıran ilk 5 belediye başkanından biri olmamızı sağlamıştı.

"KARABAĞLAR'IN SOSYOKÜLTÜREL YAPISI DİKKATE ALINMADAN TERCİH YAPILDIĞINI GÖRDÜK"

Ancak "şeffaf" olacağı açıklanan adaylık sürecinde, memnuniyet anketleri ve ilçe heyet komisyonlarının hazırladığı raporlar ve diğer çalışmalar kamuoyu bilgisine sunulmadan; Karabağlar'ın sosyokültürel yapısı dikkate alınmadan tercih yapıldığını gördük. Gelinen noktada, bu tercihin kentimiz ve partimiz için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor; bu önemli uyarıyı yapmayı gerekli buluyorum. Karabağlar'ı; Konak ve Karşıyaka gibi merkez ilçelerle kıyaslamak büyük bir yanılgıdır. Karabağlar, Partimiz MYK'sinde yer alan İzmir temsilcilerinin iki dudağının arasından çıkan tercihlerle şekillendirilemeyecek ve partimizin İzmir'deki genel oy oranını derinden etkileyecek kadar büyük ve önemli bir ilçedir. Aday tercihinde Karabağlar'ın kendine özgü bu dokusunun göz ardı edildiğini, bir kez daha üzülerek belirtmek istiyorum.

"TEMİZ VE İLKELİ SİYASET İÇİN DOĞRU BİLDİKLERİMİ HER PLATFORMDA SÖYLEDİM"

Bu noktaya kolay gelmedik. Kentin rantından ayrıcalıklı pay isteyen her kişiyle, grupla, güç sahipleriyle ve iktidarla yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadele ettim. Belediyenin her kuruşunu hassasiyetle kamu yararı için harcadım. Siyaseti zenginleşmenin, nüfuz sahibi olmanın aracı olarak değil, her zaman halka hizmet etmenin bir yolu olarak gördüm. Temiz ve ilkeli siyaset için doğru bildiklerimi her platformda söyledim.

"CUMHURİYETİMİZİN GÜVENCESİ OLAN PARTİMİZİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Hiçbir kişisel çıkar beklemeden, büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Karabağlar Belediye Başkanlığı görevinde desteklerini esirgemeyen Karabağlarlı hemşerilerime, büyük bir özveriyle görevlerini yapan çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerime, 58 mahallemizin muhtarlarına, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyetimizin güvencesi olan partimizin başarısı için çalışmaya devam edeceğimi; 'kişilere değil, topluma hizmet' anlayışıyla siyaset yapmayı sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."