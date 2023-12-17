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Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Karabağlar Belediyesi tarafından hizmete açılan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Merkezdeki deney istasyonları, Uzay ve Havacılık Sergisi ve atölyeler çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Hafta sonları açılan ek gezi seansları da hızla doluyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, merkezi ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi ve merkezin başarısından memnuniyetini dile getirdi.

17.12.2023 - 11:11,
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Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çocuklar özellikle hafta sonları merkeze akın ederek, içindeki deney istasyonlarından, Uzay ve Havacılık Sergisi'nden, çok sayıdaki atölyeden yararlanma olanağı buluyor. Yoğun ilgi nedeniyle hafta sonları açılan ek gezi seansları da kısa sürede doluyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu bu hafta sonu merkezi ziyaret ederek, keyifli saatler geçiren çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Karabağlar Belediyesi'nin kente kazandırdığı Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, kısa sürede çekim merkezi oldu. Karabağlar'ın yanı sıra İzmir'in ve Ege'nin farklı ilçelerinden gelen çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde merkezi geziyor Özellikle sanat, origami, matematik, robotik kodlama, masal, hayal et-tasarla-üret, İngilizce oyun, yaratıcı drama, teleskop atölyeleri, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Uzay ve Havacılık Sergisi'ndeki istasyonlardan roketler, gezegenler, yeryüzü şekilleri, Mars yüzeyi gibi konuları deneyimleyerek öğrenen çocuklar, 1. kattaki deney istasyonlarında da kaldıraçlar, ışık kırılmaları, güneş enerjisi gibi konularda birebir deney yapma şansı yakalıyor.

Randevu sistemiyle çalışan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni ziyaret etmek isteyen kişi ya da gruplar, "https://www.instagram.com/nasreddinhocackbm/" adresini takip edebilir. Hafta sonu atölye programı perşembe gününden itibaren instagram hesabında yayınlanıyor. Ziyaretçiler diledikleri atölyeler için "https://nasreddinhocackbm.karabaglar.bel.tr/tr/randevu" linkinden randevu alabiliyor.

BAŞKAN SELVİTOPU ZİYARET ETTİ

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu hafta sonu merkezi ziyaret ederek, keyifli saatler geçiren çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Ailelerin ve çocuklarının taleplerini, önerilerini dinleyen Başkan Selvitopu, 20 Ocak 2024 tarihinde 2. yaşını dolduracak merkezin yoğun ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını vurguladı. Merkezin özellikle hafta sonları dolup taştığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "İzmir'de atıl duran ve çokça tartışılan bir binanın, Nasreddin Hoca'nın çok sevdiği çocuklarla anılmasını istiyorduk. Geçen zaman gösterdi ki hedefimize ulaşmışız. Yaklaşık 2 yılda 32 binden fazla çocuğumuz aileleriyle birlikte burayı ziyaret etti. Bilim ve kültür etkinliklerinden yararlanma, deneyimleyerek öğrenme olanağı buldular. Karabağlar'da eğitimi, kültür ve sanatı desteklemeye, çocuklarımız için benzer projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi Yoğun İlgi Görüyor
Kaynak: ANKA
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