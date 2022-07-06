Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor

06.07.2022 09:48
Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor

Karabağlar Belediyesi, ilçede iki ayrı noktada açılan kurban kesim ve satış yerlerini bayram öncesi sürekli denetliyor. Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri satış yapılan alanlarda hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, hayvanların sağlık durumlarını takip ediyor.

Karabağlar Belediyesi, ilçede iki ayrı noktada açılan kurban kesim ve satış yerlerini bayram öncesi sürekli denetliyor. Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri satış yapılan alanlarda hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, hayvanların sağlık durumlarını takip ediyor.

Karabağlar Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından bu yıl Peker ve Uzundere'de kurulan hayvan satış ve kesim yerleri, Karabağlar Belediyesi ekiplerince kontrol altında tutuluyor. Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 alanda da hayvan sahiplerinin belgelerinin yanı sıra alanın düzeni, kesim yerleri, hayvanların sağlığı ve kurbana uygun olup olmadığını denetliyor. Kontroller sırasında ekiplere Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim de eşlik ediyor.

Bayram öncesi yapılan bu kontrollerin bayram süresince daha da sıklaşacağı belirtilirken; Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu alanların dışında kesim ve satış yapacak olanlara cezai işlem uygulayacak. Ayrıca kurban satış yerleri, 24 saat kontrol altında tutulacak. Yine bu süreç içerisinde kurbanlıklar için belediyeye bağlı veteriner hekim de hazır bulunacak.

YORUMLAR
500
İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim
Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Zabıta, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
09:42 İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 ABD'de 7 kişiyi katleden, en az 30 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kadın kılığına girerek kaçtı
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:31 Polis ve mahallelinin köşe bucak aradığı şüpheli otların arasında saklanırken bulundu
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
00:49 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında maaşını açıkladı: 25 bin TL kazanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 09:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement