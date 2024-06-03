Karabiga'ya Çok Amaçlı Spor Salonu ve Acil Sağlık Merkezi yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Karabiga'ya Çok Amaçlı Spor Salonu ve Acil Sağlık Merkezi yapılacak

Karabiga\'ya Çok Amaçlı Spor Salonu ve Acil Sağlık Merkezi yapılacak

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesine 250 kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu ile Acil Sağlık Merkezi yapılacak. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, seçim öncesi verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

03.06.2024 10:36  Güncelleme: 10:39
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesine 250 kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu ile Acil Sağlık Merkezi yapılacak. Beldede ayrıca bir ambulans Acil Sağlık Merkezi'nde hazır bulunacak. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, seçim öncesi Karabiga halkına verdikleri çok amaçlı kapalı spor salonu ve acil sağlık merkezi sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mahalli İdareler Seçimlerinden AK Parti'den tekrar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, seçimin ardından çalışmalara başladı. Geçtiğimiz yıllarda doğalgaz gelen belde de alt ve üst yapı çalışmalarında da büyük bir ilerleme kaydedildi. Yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken mavi bayraklı plaja sahip Karabiga beldesinde Başkan Ahmet Elbi, seçim öncesinde spor ve sağlık alanında verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye başladı. Mayıs ayında Ankkara çıkarması yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in destekleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu ile Sağlık Bakanlığından Acil Sağlık Merkezi binası ve ambulans sözünü aldı. Yaklaşık 25 milyon liraya mal olması planlanan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu ihale aşamasında. Kapalı spor salonu içinde voleybol, basketbol, hentbol, güreş sahası, fitness, masa tenisi gibi bir çok faaliyet alanı bulunuyor.

31 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra 2'nci döneme başladıklarını belirten Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Meclis üyelerimizle yaptığımız ilk toplantıdan sonra 1 yıllık planlamamızı oluşturduk. 1 Mayıs'ta Ankara'daydık. 4 günlük bir ziyaretimiz oldu. Seçimden önce Gençlik ve Spor Bakanımızın bize verdiği bir söz vardı. Milletvekilimiz Ayhan Gider'le yaptığımız ziyaretten sonra Karabiga'ya, gençlerimize ve bölgeye hitap edecek şekilde güzel bir çok amaçlı spor salonu kazandırmaktı. Onun sözünü almıştık. Gençlik ve Spor Bakanımız seçimi al gel demişti. 18 Mart törenlerinde de Sayın Bakanımız Çanakkale'yi ziyaret etmişti. O sırada bende kendileriyle yanlarında faaliyetlerde bulundum. Orada da yaptığımız görüşmede sen seçimi almışsın, biz sözümüzü verdik. Sözümünüz arkasındayız. 250 kişilik kapasiteli, çok amaçlı kapalı spor salonumuzu Karabiga'mıza kazandırmış olduk. Buradan Gençlik ve Spor Bakanımız ile Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'e vermiş oldukları desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Şu anda kapalı spor salonunun projesi hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle koordineli olarak çalışıyoruz. İhale aşamasında, yakında zamanda ihaleye çıkıp, süreci başlatacağız. Yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırımızı Karabiga beldemize kazandıracağız. Spor salonumuz içinde voleybol, basketbol, hentbol, güreş sahası, fitness, masa tenisi gibi gençlerimizin faydalanabileceği türde çok amaçlı kapalı spor salonunu Karabigamıza kazandırmış olacağız" dedi.

Sağlık alanında da Karabiga'ya yatırımlar yapıldığını da kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Sağlık alanında seçimlerde söz vermiştik. Seçimlerin hemen akabinde sözümüzü yerine getirmek için İl Sağlık Müdürlüğümüzle, Milletvekilimizi Ayhan Gider'in desteğiyle hemen girişimlere başladık. Sağlık Bakanlığına da uğradık. Acil Sağlık Merkezi binamız çok eski bir binaydı. Onu yenilemek gerekiyordu. Girişimlere başladık. Gerekli yazışmalar başladı. Sayın Bakanımızdan Acil Sağlık Merkezinin yapılma sözünü aldık. Karabigamıza bir Acil Sağlık Merkezi yeni binasıyla, içinde cihazlarıyla birlikte kazandırmış olacağız. Bunun yanında bir de Karabiga'da bulunabilecek bir ambulansta Acil Sağlık Merkezimizde hazır olacak" diye konuştu.

Başkan Elbi, Karabiga'ya yatırımların devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabiga'ya Çok Amaçlı Spor Salonu ve Acil Sağlık Merkezi yapılacak - Son Dakika

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