Karabük İstanbul'dan en fazla göç alan il oldu - Son Dakika
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Karabük İstanbul'dan en fazla göç alan il oldu

Karabük İstanbul\'dan en fazla göç alan il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Karabük il dışından en fazla göçü İstanbul'dan aldı. Karabük, en fazla göçü 2 bin 772 kişi ile İstanbul'a verdi.

15.08.2024 14:24
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Karabük il dışından en fazla göçü İstanbul'dan aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi' (ADNKS) veri tabanı sonuçlarına göre, 2023 yılında Karabük'ün aldığı göç 17 bin 977 kişi olurken, 14 bin 615 kişi de diğer illere göç etti.

Karabük, en fazla göçü 2 bin 772 kişi ile İstanbul'a verdi. Bu ili sırasıyla bin 874 kişi ile Ankara, 780 kişi ile Zonguldak ve 744 kişi ile Kocaeli takip etti.

Çankırı'dan en az göç alan iller ise sırasıyla 6 kişi ile Bayburt, 15'er kişi ile Ardahan ve Tunceli, 17 kişi ile Kilis, 18 kişi ile Gümüşhane oldu. Karabük'üm en fazla göç aldığı il ise 5 bin 46 kişi ile İstanbul olurken, sırasıyla bin 982 kişi ile Ankara, 1069 kişi ile Zonguldak ve 948 kişi ile Kocaeli izledi. Karabük'ün en az göç aldığı iller ise sırasıyla 11 kişi ile Bayburt, 15 kişi ile Niğde, 16 kişi ile Hakkari ve 18 Kişi ile Kilis oldu.

Göç etme nedenine göre Karabük ilinin verdiği göç incelendiğinde 2 bin 746 kişi ile eğitim ilk sırada yer alırken, aldığı iç göç içinde "Hane/ aile fertlerinden birine bağımlı göç" nedeniyle göçler 3 bin 079 ile ilk sırada yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük İstanbul'dan en fazla göç alan il oldu - Son Dakika

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