Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çanakkale Zaferi\'ni Anma Törenlerine Katıldı

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılında, ilçede düzenlenen anma ve kutlama törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kartal'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, Kartal Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törene, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan ve ilçe protokolü katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlar adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin devamında, ilçe protokolü ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kartal'da 18 Mart anmaları, meydanda gerçekleşen çelenk sunumunun ardından Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde devam etti. Programda lise öğrencileri, günün anlam ve önemine istinaden hazırladıkları teatral gösterileri sergiledi. Öğrencilerin performansları, izleyenlerden büyük alkış aldı.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ

Anma programının devamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kaymakam Edip Çakıcı ile beraber Kurfalı Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabrini ziyaret etti. Başkan Gökhan Yüksel, şehitlerin mezarı başında dua etti.

Başkan Gökhan Yüksel, "Çanakkale Zafer'i, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Şehitlerimizi minnetle anarken, aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm kahramanları saygıyla selamlıyoruz. Gelecek nesillere bu büyük zaferin önemini ve değerini aktarmak hepimizin görevidir. Çanakkale ruhunu yaşatmak ve ülkemizi daha da ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun" dedi.