Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yüksel'in mesajı şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104'üncü yılını milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin bağımsızlığını amaçlayan tüm düşünceleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında toplamış ve milli egemenliği ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda 23 Nisan'ı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiş ve ülkemizin geleceğinin çocuklarımızın ellerinde şekilleneceğini teyit etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak, herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için; bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız.

Kartal Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocukların daha iyi koşullarda yetişmesi ve daha donanımlı bireyler olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemiz bünyesindeki kreşler, öğrenci yurdu, robotik kodlama sınıfları, sanat akademisi, Bilim ve Teknoloji Hangarı, kütüphaneler, etüt merkezleri, spor olanakları ve eğitim bursları gibi proje ve hizmetlerle çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."