Kartal Belediyesi\'nde minikler Yerli Malı Haftası\'nı kutladı

Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası'nı, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları renkli gösteriler ve etkinlikler eşliğinde coşkuyla kutladı.

Kartal Belediyesi hizmet binası meclis katı, 12 – 18 Aralık günleri arasında kutlanan "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) kapsamında kreşli çocukların sergilediği gösterilere sahne oldu.

MİNİKLERİN GÖSTERİLERİ ETKİNLİĞE DAMGA VURDU

Türkiye'nin 7 bölgesinin her birinin, ayrı stantlarda sahip olduğu zenginliklerle birlikte tanıtıldığı etkinlikte, bölgelerin yöresel kıyafetlerini giyen minikler; tutumlu olmayı, yatırım yapmayı ve yerli malı kullanımının önemini izlemesi oldukça keyifli gösterilerle vurguladı. Sundukları folklor gösterisi ise etkinliğe gelenler tarafından büyük alkış aldı.

Etkinliğin açılışına katılarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen minik öğrencileri, öğretmen ve ailelerini tebrik eden Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, yaptığı konuşmada yerli malı kullanmanın ve dışarıya bağımlılığın azaltılmasının ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLİNÇ VE FARKINDALIKLA YETİŞTİRİYORUZ"

Atatürk'ün de isteği ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir üretim atağı gerçekleştirildiğini belirten Kars, çocuklarda bu bilincin erken yaşta oluşması için herkese büyük görevler düştüğünü ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde belediyeye bağlı 14 kreşte eğitim gören çocukları, yerli malı kullanımının önemini kavrayacakları bilinç ve farkındalıkla yetiştirdiklerini söyledi.

Programın devamında etkinliğe katılanlar, Türkiye'nin 7 bölgesinin etnik unsurlarının yer aldığı stantları gezdi.

Kutlamalara Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars'ın yanı sıra; Kartal Belediye Meclisi Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gülay Boyraz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Kreş Müdürü Hilal Kıraç, kreş öğretmenleri ve veliler katıldı.

Her yörenin kendisine has ürünlerinin stantlarda gösterildiği sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.